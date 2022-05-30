台立院三讀通過國務機要費除罪化　藍綠激烈衝突孫中山遺像受損

台灣立法院會今天（30日）處理攸關前總統陳水扁國務機要費除罪化的《會計法》第99條之一條文修正草案，在國民黨、民進黨立委爆發數波衝突下，三讀修正通過將國務機要費除罪化。



修正案條文為2006年12月31日以前各機關支用之國務機要計劃費用、特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員之財務責任均視為解除，不追究其行政及民事責任；如涉刑事責任者，不罰。

綜合台媒中央社及《聯合報》報道，對於修法，國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，台灣疫情嚴峻，但民進黨居然要強行通過國務機要費除罪化，要將陳水扁的貪污案除罪，今天是立法院最黑暗的一天。

民進黨立法院黨團總召柯建銘則表示，國務機要費與特別費都是歷史共業，都是轉型正義的一環，考量法律公平性原則及憲法平等權狀況下，哪有特別費除罪，國務機要費不除罪。柯建銘又稱，請國民黨要走出「逢扁必反」的時代。

孫中山遺像於激烈衝突中受損

在表決修正草案的過程中，國民黨、民進黨立委爆發數波衝突，互相拉址，場面混亂。國民黨立委一度成功突襲佔據主席台，過程中國民黨立委洪孟楷頭部撞到牆壁、民進黨立委洪申翰手部受傷。此外，國民黨立委曾向主席台丟擲杯水（以塑膠包裝的飲用水），議場正中間的孫中山遺像遭砸破，國民黨立委又曾向主席台拋撒大量玩具假鈔。

「國務機要費」為台灣總統府因應執行業務需要，並核定國務機密相關案件所需的費用。陳水扁於2006年涉及的國務機要費案，在高院更一審獲判無罪；更二審辯論終結，預計今年7月15日宣判，陳水扁涉案部分則停審。

陳水扁在得知國務機要費除罪化後回應稱：「蓬萊島案平反等了38年；國務機要費案除罪16年」。