解放軍9種機型30架軍機昨飛入台西南防空識別區　為今年第2多

台灣空軍在昨日（30日）晚上發布解放軍軍機動態，指昨日有30架解放軍軍機進入台灣西南防空識別區（ADIZ），為今年數量第2多。

值得注意的是，美國參議員達克沃思（Tammy Duckworth）率領訪問團於昨日抵台，在台期間將與台灣總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人會面，就台美關係等議題交換意見。



台灣空軍在昨日（30日）晚上發布解放軍軍機動態，指昨日有30架解放軍軍機進入台灣西南防空識別區（ADIZ），為今年數量第2多。（台灣國防部）

據中央社報道，根據台灣空軍30日晚上發布的解放軍軍機動態，進入台灣西南防空識別區（ADIZ）的30架解放軍軍機包括2架空警500預警機、4架運8電偵機、1架運8遠干機、1架運8反潛機、6架殲16戰機、8架殲11戰機、4架殲10戰機、2架蘇愷35戰機及2架蘇愷30戰機。

台灣空軍稱，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

據台灣國防部統計，今年1月23日有39架次解放軍軍機進入台灣空域，是今年以來數量最多一次，30日的30架次則是今年數量第2多。

台灣外交部30日發布新聞稿表示，達克沃思於當日至6月1日率團訪台，此為達克沃絲繼於去年6月訪台後，時隔不到一年再度訪問台灣，台灣外交部表達誠摯歡迎。

台灣外交部又稱，繼4月美國聯邦參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）率領重量級國會議員訪問台灣後，相隔1個多月美方再度有達克沃絲率團來台，展現美國國會對台灣的高度重視與堅定支持，彰顯美國對台灣「堅若磐石」的支持與承諾，台灣外交部相信達克沃絲來訪有助於進一步深化台美關係的緊密合作夥伴關係。

對於解放軍在台海周邊的軍事行動，中國大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非大校此前曾表示，實際出動飛機架次比民進黨當局炒作的數量只會多、不會少，目標十分明確，那就是以果斷行動回擊台灣內外勢力頻繁勾連、挑戰一個中國原則的惡劣行徑，堅決捍衛國家主權和領土完整，切實維護兩岸同胞共同福祉和台海地區和平穩定。