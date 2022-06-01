台灣漢懷疑妻子出軌　用斧頭斬傷按摩師下體　遭控殺人未遂

林姓男子懷疑妻子和柯姓按摩師關係曖昧，涉持長刀朝柯頭部揮砍，以折疊刀刺傷臀部，另以斧頭及空氣槍攻擊柯腹部及生殖器，造成陰囊和睪丸撕裂傷；林男承認持刀械傷人，但否認殺人意圖，檢方以林男攻擊柯男要害，現場血跡斑班，依殺人未遂罪嫌起訴。



基隆地檢署起訴指出， 四十多歲林男發現妻子常去找柯男推拿，懷疑兩人有曖昧關係，心生不滿。今年四月九日晚上七點半多，林攜帶未開鋒長刀、折疊刀、斧頭和空氣槍到柯家後，在客廳內發生口角。

林姓男子與疑為姦夫的對方初時口角，繼而動武：（按圖了解）

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林男先持長刀朝柯頭部揮砍，再持不具殺傷力的空氣槍射擊柯頭部。柯逃往廚房後，林以斧頭及空氣槍攻擊柯的腹部及生殖器，並以折疊刀揮砍柯臀部，造成柯男頭部及身體多處鈍傷、擦傷，陰囊和睪丸撕裂傷、臀部開放性傷口，並有頭暈目眩、噁心嘔吐等傷害。

柯的兒子及時出手救父並報案，員警到場逮捕林男，扣得折疊刀三把、長刀一把、空氣槍二支、氮氣鋼瓶一個、彈匣一個、槍套一個、斧頭一把、空氣槍已擊發子彈六顆等證物。

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林男偵訊時，坦承持刀械攻擊柯男，說本來只想嚇嚇柯男，沒想到柯徒手還擊，自己當下情緒激動，突然失控，才會朝柯男身上揮砍。他的刀和斧頭都沒開鋒，沒有要致柯於死地的意思，只是想要教訓柯男，並控制場面。

檢方認為，頭部和下體都是人體要害部位，任何外力撞擊均可能導致死亡。林男因對柯男積怨已久，挾怨報復時，持刀砍殺柯男的頭等身體重要部位，造成大量流血，現場血跡斑斑，怵目驚心，足認有殺人犯意，依殺人未遂罪嫌起訴。

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