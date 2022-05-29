黃秋生於台灣檢測遭「捅爆鼻」：驗菌定驗血？　遭網民批抹黑醫護

黃秋生近來因為工作赴台，不過28日突在臉書貼出血淋淋的照片，疑似是做PCR檢測時，造成流鼻血，立刻引發網友熱議之前港星王喜入境台灣時發生同樣的情況。



黃秋生28日在臉書貼出照片，只見手上拿的衛生紙沾滿了血，而他也寫道「PCR驗菌定驗血？原來我仲好熱血」，看來似是做PCR檢測發生了流鼻血的狀況，隨後就有不少網友留言談起之前王喜的事件，引起兩派網友爭論。

點擊放大瀏覽相關照片及重溫王喜「爆鼻」風波▼▼▼

+ 23

而黃秋生隨後也表示「小事情」，讓大家不要吵架傷和氣，如果能改善當然好，這種情況不是常態，自己也是第一次流血，大家笑笑就好。

有網友謝黃秋生的體諒，他則回應「沒什麼體諒的，又沒做錯」，不過也網友怒指「又想抹黑我們台灣醫護，我們醫護已經很辛苦了」，黃秋生也理智回應「抹黑是用道具血才叫抹黑，也沒有說到處一樣，又沒投訴。抹什麼黑？你這樣才掉人呢」。

延伸閱讀：

77歲凌峰近況曝光 靠老友李立群玩抖音「我因為你而抖起來」

吳怡霈到手工作被搶氣噗噗 得知接手人選竟吐「他比我更適合」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】