中國駐美大使秦剛：台灣千年前就不可分割　台陸委會：荒誕無稽

中國駐美大使秦剛近日表示，台灣在1800年前就是中國的一部份，敦促美方不搞「台灣地位未定論」。

對此，台灣陸委會回應稱，中共駐外官員遠溯古朝歷史作為權益聲索論調，荒誕無稽。



據中新社報道，秦剛2日訪問美國亞洲協會德州分會時指出，一中原則是中美關係基石，美方應恪守中美三個聯合公報重要承諾，敦促拜登政府履行不支持台獨承諾，這也是中美關係走出當前困境的關鍵。

他說，台灣早在1800年前就是中國的一部份，比美國建國早1500多年，敦促美方恪守在台灣問題上的承諾，不搞「台灣地位未定論」。

蔡英文5月31日上午接見「美國聯邦參議員達克沃斯訪問團」致詞時指出，去年7月，達克沃斯參議員領銜提出《台灣夥伴關係法》（Taiwan Partnership Act），獲跨黨派支持，因此美國防部正積極研議國民兵與台灣的合作交流。最近，達克沃斯參議員也進一步提出法案，支持美軍的印太部署要優先因應台灣安全情境。（總統府提供）

另據台灣中央社報道，陸委會受訪表示，中華民國台灣的主權定位明確一貫，其所涉及的政治現狀、國際法依據及歷史事實具嚴肅性，且是台灣2300萬人民共同意志。中共駐外官員違背事實，遠溯古朝代無可考據歷史作為權益聲索論調、荒誕無稽，混淆視聽之舉貽笑大方。

陸委會強調，北京當局一再地散布「錯誤」定位台灣的「一中原則」，台灣及國際社會均嚴正反對。台灣堅定捍衛國家主權及民主，絕不容侵犯脅迫；呼籲對岸面對現實，務實理性改善兩岸關係，切勿再虛構妄想，自欺欺人。

陸委會6月2日發表的最新民調顯示，8成以上民眾支持「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的是兩岸客觀現實和當前台海現狀，不認同大陸聲稱「一個中國原則」、台灣是中國領土不可分割的一部份等立場。

台灣總統蔡英文在2020年1月10日星期六在台北舉行的總統選舉前的集會上發表講話。（Getty Images）

秦剛另在會上提到，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）5月底發表的中國政策演講，核心要義就是要集中全部力量與中國展開全面、激烈的戰略競爭，這是美國對時代、對中國的嚴重誤解誤判。

他說，中美在某些領域的確存在競爭，但是競爭應為公平、健康的，中美關係的主流應是利益交融，互利共贏，合作是雙方唯一正確選擇。兩國不僅要正視分歧，更要管控、分解、超越分歧。

秦剛2021年抵達美國後接受中美傳媒採訪。（新華社）

56歲的秦剛在去年7月28日赴美履新，擔任第11任中國駐美大使，他曾多次陪同習近平外訪，一直被外界視為是國家主席習近平非常信賴的助手。2016年，秦剛曾幫助習近平籌備在杭州召開的G20峰會。據美媒《華爾街日報》報道，參加峰會的人憶述，展開主場外交的習近平有一次轉過身，半開玩笑地問秦剛，能否在連軸轉的日程中休息一下，引起現場一片笑聲，緩和氣氛。