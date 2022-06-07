台灣疫情｜新增近8.3萬宗本土病例多124死　邊境料8月前解封

台灣中央流行疫情指揮中心宣布，台灣今日（7日）新增82973宗新冠肺炎本土病例，新增193宗中重症，再多124人死亡，另增54宗境外輸入病例。而對於外傳台灣可能會在8月邊境解封，指揮官陳時中表示「不會到8月那麼久」。



新增本土病例年齡介於未滿5歲至90歲以上，分布為高雄市12572宗、台中市12498宗、新北市11504宗、台南市7487宗、桃園市6630宗、台北市5824宗、彰化縣5784宗、屏東縣3459宗、苗栗縣1983宗、南投縣1905宗、雲林縣1892宗、新竹縣1753宗、宜蘭縣1579宗、嘉義縣1557宗、新竹市1493宗、花蓮縣1427宗、基隆市1156宗、嘉義市1097宗、台東縣859宗、澎湖縣307宗、金門縣200宗、連江縣7宗。

新增本土死亡個案為67男57女，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案，當中116人具慢性病史、47人未曾接種疫苗。其確診日介於5月8日至6月4日，死亡日期介於5月16日至6月5日。

截至目前，台灣累計2540871宗確診，分別為13246宗境外輸入、2527571宗本土病例、36宗敦睦艦隊、3宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中。2020年起累計3214宗死亡病例，其中3199宗屬本土。

陳時中表示邊境解封「不會到8月那麼久」。（指揮中心提供）

另一方面，各國都已經陸續開放國門，外傳台灣也可能會在8月邊境解封，且有望7月解除「口罩令」。對此，陳時中表示，邊境解封不會到8月那麼久，但仍會依據疫情滾動式檢討，而暫時不會針對口罩整體放鬆，因除新冠肺炎，口罩對其他呼吸道疾病也有相當的防治效果。

此外，台灣對新冠死亡個案火化爭議不斷，不少家屬因遺體要在24小時內火化，故只能通過視訊或殯葬人員代送的方式送死者最後一程，然而陳時中周日（5日）卻稱只規定了對確診過世者24小時內通報，沒規定火化一事，因而遭到國民黨批評。對此，陳時中今日表示，法上沒有規定24小時一定要火化，但要求要能盡速；24小時內火化並不是錯的，只是沒有明寫。他進一步指出，實務上各地考量火化場負荷量能，不影響火化場日常工作情形下，都以24小時為原則。