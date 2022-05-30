台科技公司提供代廠商上架電商服務　收錢後失蹤　靠1招狂騙過億

台灣國順科技公司被合作廠商、離職員工指控，涉嫌侵佔履約保證金、貨品、貨款後，以疫情經營不善為由，聲明歇業，廠商血本無歸，本月29日有20多名自救會成員，在國順公司位於台中北屯店址前，張貼傳單、高舉看板控訴「詐騙、還錢」，希望市府與檢警單位，介入調查。



29日上午10時許有20多名被害廠商、員工組成自救會，前往台中北屯區的國順科技公司大門前，張貼印有「詐騙、還錢」、國順吳姓負責人的照片、姓名等資料的傳單，希望業者出面處理，不過業者大門深鎖，自救會抗議期間，未見業者。

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自救會代表卓姓廠商說，國順科技公司以「3寶包通路整合行銷」為名，邀約廠商合作，由國順協助拍攝行銷、上架50家電商平台、38家團購平台，僅需廠商讓利30％至50％，合約為2年期間，但需先繳交12萬元（新台幣，下同）至48萬元不等的履約保證金，但合約期滿後會退回。

卓姓廠商說，不過國順公司的吳姓負責人20日以一紙聲明，宣稱因疫情影響，宣布歇業，但是廠商繳交的保證金、寄放在國順公司倉庫的存貨，以及應該支付給廠商的貨款，都隨著吳避不見面而索討無門，估計有300多家廠商受害，金額估算有上億元。

他說，國順宣稱要幫廠商上架MOMO購物網、三立電電網等大型電商平台，但也未見，只有在蝦皮、露天、PCHOME商店街上架，而且多數廠商的銷售額慘澹，與當初國順的說法有很大出入，另外，也有離職員工的帳戶，因吳姓負責人跑路，而遭凍結帳戶，變成被害人。

他表示，今天的抗議活動，希望能夠引起市府、檢警機關的重視，提供自救會相關協助，讓被害的廠商、員工能夠討回應有的權益，而近日已有廠商，委由律師陸續向警方提告背信、詐欺。

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