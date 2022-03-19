女網紅挑戰央企　堅持實名舉報已婚高層騙色虐打　一度被迫得自殺

大陸一名美女「婉婉」日前實名舉報中交一公局集團項目原總經濟師王興利已婚騙炮，不僅將她當成洩慾工具，相處期間還暴力毆打，引起官方重視。事件發酵後，17日王興利本人公開露面認錯，他表示，此事為雙方感情恩怨，與原單位無關，「已經妻離子散、居無定所，變成無業遊民，是他咎由自取，對不起家人和朋友」。



對於王興利的自白，婉婉18日在微博上再度回應指出，他（王興利）看和解不成，就成為個人的自白：「他沒有妻離子散，他也有地方住，他在北京有好幾個房子，不知道現在這一套操作是不是想把我往絕路上逼？」

點擊放大瀏覽婉婉實名舉報原文及相關照片▼▼▼

+ 25

婉婉認為，他（王興利）絲毫沒有道歉的誠意，也不知道他在跟誰道歉：「原來賣慘可以躲過法律制裁？那用生命可以換來一份公平公正的調查結果嗎？」據了解，婉婉自2021年11月起，多次拍攝影片實名舉報王興利，她怒斥王興利生活腐化墮落，大搞權色交易，與多名女子有過不正當交易；出入娛樂場所，愛好低級趣味；隱瞞已婚事實，騙取她的信任，哄騙她與王興利同居生活1年多，致使多次流產。

事件曝光後，婉婉一度在輿論的壓力下輕生獲救，王興利還在她出院時要求和解，希望付一年的薪水當作「封口費」，要求婉婉向中交一公局撤回控訴，婉婉皆未答應，反而在微博上公布王興利與她對話的錄音檔。

眼看事情越滾越大，王興利終於在17日錄製影片認錯，王興利表示，單位最後對我做出留黨察看一年的處分，政務撤職處理：「我完全接受組織對我的處理，在王某晶（婉婉）糾纏打壓下，現在我妻離子散居無定所，（成為）無業游民，這樣的結果是我咎由自取，對不起愛我的家人，對不起關心我的朋友。」

【延伸閱讀】「華為渣男」爆料文微博瘋傳 10多女生遭騙色 愛打女人偷拍床照（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 13

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】