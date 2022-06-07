兒童新冠康復者或患「多系統發炎綜合症」　專家稱要留意2症狀

台灣指揮中心統計，截至6月2日未滿20歲新冠肺炎確診者達43萬人，多數為輕症。不過兒科急診醫師提醒，「21歲以下」確診後一個月內若「高燒超過24小時」合併「兩個以上器官系統之症狀」，可能是多發系統發炎症候群（MIS-C）（編按：香港稱「多系統發炎綜合症」）。



多發系統發炎症候群致死率2%，多需住加護病房。以台灣以外10萬分之8.3的發病率加上台灣10歲以下約25萬人確診推估，未來1到2周可能陸續出現20幾例，台大醫院近期已收治首例。

台大醫院小兒部副主任林銘泰昨晚間於臉書揭露，一名10歲男童4月底輕症確診，兩天就痊癒，但5月28日至31日在外院有高燒、腹瀉、淋巴結腫大、紅疹、手腳腫等症狀，確診MIS-C。6月1日轉至台大兒醫時，男童血壓不穩合併休克，加護病房與感染科團隊給予免疫球蛋白、類固醇、強心劑等藥物，病況終於趨穩，5日順利轉出加護病房。

21歲以下兒童及青少年有較高風險 致死率達2%（點圖了解更多）▼▼▼

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林銘泰寫道，一直苦口婆心勸家長快帶小孩打疫苗，因為疫苗不只能預防新冠肺炎重症，也能預防確診一個月後發生MIS-C。這名男童是為台大收治的第一個MIS-C案例，真的不希望再出現第二個，他也於留言回覆友人說：「是要打仗的時候了！」

兒童急診醫學會日前曾發布聲明提醒， 5至11歲孩童發生MIS-C風險較高。林口長庚醫院兒科急診主治醫師、兒科醫學會兒科急診次專科委員會主委吳昌騰今上午受訪指出，目前醫界還不清楚為何MIS-C會延遲發生，可能是身體出現過度免疫反應所致，歐美資料顯示21歲以下兒童及青少年有較高風險。

吳昌騰表示，MIS-C常發生在確診後第3到4周，併發冠狀動脈異常比率可高達10至50%，有超過三分之一病童會併發休克，需要在加護病房治療。MIS-C發病率雖從Alpha流行期的10萬分之54.5、Delta流行期10萬分之49.2，降低到Omicron是10萬分之3.8人，但以台灣10歲以下約25萬人確診換算，此年齡層未來1到2周可能陸續出現20幾例，家長和臨床醫師應提高警覺。

吳昌騰指出，MIS-C的診斷包括臨床症狀與實驗室血液檢查，家長可觀察的臨床症狀重點有二，第一是高燒超過24小時，再者是2個以上的器官系統出現症狀。美國對高燒的定義是攝氏38度以上，他自己的臨床經驗大約是抓38.8度到39.5之間。臨床症狀會出現在兩個以上的器官系統。例如腸胃道症狀（嘔吐、腹痛、腹瀉）、皮膚粘膜症狀（皮疹、非化膿性結膜炎、手足肢端腫脹）、心血管系統（心肌功能異常、冠狀動脈異常），另也可能出現神經學症狀、凝血功能異常、呼吸症狀等。臨床症狀之外也要搭配血液檢查結果，才能確診。

吳昌騰表示，MIS-C的死亡率約為1到2%，若能早點讓生命徵象穩定下來，不會有這麼大的危害，但就怕跟腦炎一樣來得又快又急又猛。他觀察，指揮中心宣導兒童重症和腦炎警示徵兆之後，後來接手的兒童重症案例有明顯比之前更早送醫，或許現在也是可宣導MIS-C的觀察重點的時機。也要特別提醒家長，若孩子確診後一個月出現疑似症狀，就醫時一定要告訴醫師孩子確診的日期。

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