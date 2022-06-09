台灣疫情｜新增近7.3萬宗本土病例　死亡人數破200創新高

台灣中央流行疫情指揮中心宣布，台灣今日（9日）新增72921宗新冠肺炎本土病例，新增575宗中重症，再多211人死亡，死亡人數創新高，為首度突破200。另新增46宗境外輸入病例。



新增本土病例年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為高雄市10822宗、台中市10570宗、新北市10201宗、台南市6355宗、桃園市6298宗、彰化縣5266宗、台北市5129宗、屏東縣3130宗、新竹縣1783宗、雲林縣1717宗、苗栗縣1712宗、新竹市1525宗、南投縣1480宗、嘉義縣1405宗、宜蘭縣1285宗、花蓮縣1127宗、基隆市983宗、嘉義市937宗、台東縣792宗、澎湖縣250宗、金門縣149宗、連江縣5宗。

新增死亡個案為126男85女，年齡介於10多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案，其中197宗具慢性病史、83宗未曾接種疫苗。確診日介於今年5月3日至6月6日，死亡日期介於5月16日至6月7日。

截至目前，台灣累計2693787宗確診，分別為13321宗境外輸入、2680412宗本土病例、36宗敦睦艦隊、3宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中。2020年起累計3584人死亡，其中3569宗屬本土個案。

指揮中心指揮官陳時中表示，整體而言，目前本土確診率為11.4%，7日移動平均每天也約略向下降中。扣掉端午連假因素，疫情等於是在高原期徘徊，沒有明顯提高，但整體趨勢向下。對於疫情是否仍如先前預估可望於明日（10日）反轉，他表示，端午節對疫情並未造成很大突發狀況，還是穩定的狀態，故維持原來預估。

陳時中表示端午節對疫情並未造成很大突發狀況。（聯合報）

而對於死亡率攀升，陳時中表示，疫情剛起來時，確診案例才剛發病，死亡個案相對比較少，看起來致死率就會比較低，但當疫情發展到一段時間，確診數跟發病日趨於一致時，致死率也會相對一致。

另外，台大兒童醫院小兒部主治醫師、指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎表示，疫情爆發的影響大概觀察3至4個月才會較穩定，從海外經驗看來，轉折點約在疫情開始後約1到1個半月，因此或許再過一段時間就能看到下降趨勢。他舉例，日本今年1月開始出現疫情並一路攀至高峰，但至今6月，病例數也只降至一定程度，未完全回到去年解封前的曲線。因此，他表示變數還是存在，並認為最樂觀是在9月回到僅零星個案的狀態。

對於何時鬆綁邊境，李秉穎認為，除非完全斷絕航空運輸，否則變異病毒還是會進入台灣，因此重點應該放在經濟發展上，邊境管制可以考慮逐步放鬆。