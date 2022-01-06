台灣收緊審查港人移民難？　移民公司：審批慢須提交額外文件

近年來，香港再次掀起移民潮，除了英國、加拿大，台灣也是港人移民首選的地方。惟有報道指，台灣政府對香港公務員的移民申請審查嚴格，尤其服務於已簽署宣誓效忠的政府部門。

《香港01》向移民公司查詢有關情況，並獲回覆稱暫未有客戶因上述原因遭拒絕申請，但台方確實會要求額外的文件資料。



去年8月20日，台灣內政部修正《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》，列明若申請者為現任或曾任大陸的行政、軍事、黨務或其他公務機構、團體，或在港澳投資的機構或新聞媒體，台灣當局將不予其許可居留。

此外，台灣內政部去年7月曾修正《香港澳門居民申請居留定居申報書》，新增「現(曾)於香港或澳門政府部門任職者，宣誓或簽署聲明擁護基本法、效忠港澳政府」，要求申請人表明是否曾經宣誓。

《香港澳門居民申請居留定居申報書》要求現在或曾於港澳政府部門任職的申請人表明是否曾經宣誓。

據此前報道，有移民公司曾提到，任職於香港政府部門的港人要移民台灣，申請將難以獲批。美聯華廣移民服務有限公司（下稱美聯移民）回覆本報查詢時，表示暫未有客戶因上述原因遭拒絕申請，但台灣當局有要求申請者提交額外的文件資料，例如出生證明、學歷等，且現時的審批十分緩慢。

美聯移民指出，受新冠肺炎疫情影響，全球大環境如經濟，民生及移民政策都受到多方面改變，有少數客戶在未取得台灣定居資格前，選擇移居到英國、加拿大等地。

台灣移民署最新統計數字顯示，2021年香港人移民台灣人數創新高，去年1月至11月獲居留許可的港人有9772人，比前年同期9501人增加271人；獲定居許可的港人有1572人，比前年1397人增加175人。

美聯移民表示，台灣要求申請者提交額外的文件資料，且現時的審批十分緩慢。 （Facebook@美聯移民）

據介紹，港人可以投資、創業、升學、結婚或技術等5個方面申請移民。以投資移民為例，只要申請人聘請台灣會計師或律師為代理人，並由代理人撰寫及向台灣經濟部投資審議委員會提交「投資居留計劃書」，獲批後在台灣開設銀行戶口並匯款600萬元（新台幣，下同，折合約169萬港元）， 一經審批即可帶備「移民所需文件」到台灣的移民署辦理居留證。

在台灣連續居住滿1年，年內出境少於30日，或連續居留滿2年，每年居住270日，就可申請定居。

值得一提的是，到台灣升學後申請定居，是年輕人移民台灣的主要途徑之一。只要畢業後留台工作滿5年，平均月入超過當地基本工資20008元倍（折合約5600港元）的兩倍，每年在台居住超過183日，即可申請定居。