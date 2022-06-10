台灣疫情｜新增逾6.8萬宗本土病例　多213死再創單日新高

台灣中央流行疫情指揮中心宣布，台灣今日（10日）新增68311宗新冠肺炎本土病例，新增553宗中重症，再多213人死亡，死亡數再創單日新高，另增36宗境外輸入病例。此外，有專家示警，台灣新冠死亡數倍增速度為全球第2名，約13天就會翻倍。



新增本土病例年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為台中市10032宗、高雄市9864宗、新北市8858宗、台南市6291宗、桃園市6081宗、彰化縣5088宗、台北市4891宗、屏東縣2989宗、新竹縣1748宗、雲林縣1597宗、南投縣1530宗、苗栗縣1509宗、新竹市1272宗、嘉義縣1266宗、宜蘭縣1259宗、花蓮縣1063宗、基隆市965宗、台東縣806宗、嘉義市753宗、澎湖縣230宗、金門縣198宗、連江縣21宗。

新增死亡個案為120男93女，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案，當中197人具慢性病史、135人未接種3劑新冠疫苗。其確診日介於今年5月8日至6月7日，死亡日期介於5月11日至6月8日。

指揮官陳時中表示，目前全國確診率約為11.69%，台北、新北、桃園疫情高峰已過去，持續緩降，但台中、台南、高雄確診率較低，仍處於高峰。

截至目前，台灣累計2762080宗確診，分別為13357宗境外輸入、2748669宗本土病例、36宗敦睦艦隊、3宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中。2020年起累計3797宗死亡病例，其中3782宗屬本土。