大陸暫停台灣石斑魚輸入　蔡英文：再違國際規範片面傷害兩岸關係

繼禁台產菠蘿（台稱鳳梨）、釋迦、蓮霧輸入後，海關總署周五（10日）再發布通知稱，因多次檢出禁用藥物，暫停台灣石斑魚輸入大陸，引發輿論關注。在台灣，總統蔡英文周六（11日）譴責大陸再次違反國際貿易規範，片面傷害兩岸關係；又指台灣克服去年菠蘿被禁輸入，這次也定能克服挑戰。



海關總署通知稱，大陸海關自去年以來多次從台灣輸大陸石斑魚中檢出孔雀石綠、結晶紫禁用藥物，還檢出土黴素超標。為防範風險，保護消費者身體健康和生命安全，依據大陸相關法律法規和標準，決定自下周一（13日）起暫停台灣石斑魚輸入大陸。各海關自下周一起暫停受理台灣石斑魚報關，並及時將上述情況通知轄區內相關企業。

對此，蔡英文在Facebook表示，大陸再次違反國際貿易規範，這對兩岸的貿易正常往來毫無幫助，更是片面傷害兩岸關係。

她稱，要表達嚴正譴責，第一，處置的慣例是個案退運或銷毀，而不是全面禁止進口，陸方的做法已經違反國際貿易邊境檢驗慣例，台方不排除向世界衛生組織（WTO）申訴；第二，台灣輸出的石斑魚都符合國際規範，去年被大陸通報3件不合格個案，在確認安全無虞並強化源頭用藥管理後，都正面回覆陸方，惟陸方都未再進一步提供科學證據。

蔡表示，已指示農委會立即啟動三項因應措施，保護台灣漁民，包括多元對內行銷拓展通路、調節上市期間及產量、獎勵加工及外銷；又指大陸一而再、再而三違反國際貿易規範，打壓台灣的農產品，但她要告訴大家，去年菠蘿被禁，台灣都克服難關了，這次台灣也一定能克服挑戰，除了將台灣優質石斑魚外銷國際，也要請民眾一起支持台灣漁民。