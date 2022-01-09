陸點名台灣兩魚場石斑魚檢出禁藥　負責人稱蒙冤「根本還沒賣出」

中國大陸的海關總署近日通報稱，廈門海關從台灣輸入的活石斑魚中檢出2種禁用藥「隱性孔雀石綠」和「隱性結晶紫」，除當即暫停進口台灣2間養殖場活魚，並對其他台灣活魚加強檢疫。

對此，上述兩間養殖場負責人接受台《中央社》訪問時，皆強調沒有使用禁藥。其中一間養殖場負責人喊冤稱，禁藥事件發生時自己的魚根本還沒賣出，又指經其調查發現魚場資料遭到盜用。



上述通報提到，2021年12月30日起暫停受理來自台灣王志義養殖場和戴兆鐘養殖場的活魚報關。屏東縣養殖漁業發展協會理事長李金生表示，目前農委會僅正面表列養殖業者只可使用17種藥物，依據動植物防疫檢疫局規定孔雀石綠必須零檢出，否則將不能銷售。

李金生說，孔雀石綠是強效的消毒劑，可用作治理魚類的寄生蟲或是細菌感染，因為發現對於人體有不良影響，在養殖業上已經明令禁止使用多年，養殖戶為了銷路，必須配合零檢出規定，也都聽從法令，都已不再使用。

針對大陸指台灣2養殖場石斑魚檢出禁藥，要加強檢疫，農委會表示，已先將這2家業者取消輸銷中國的資格。（聯合報）

對此，王志義接受《中央社》訪問時回應「絕對不用禁藥」，稱這批魚貨是11月8日透過活魚運搬船銷往中國，有10多名養殖戶的魚貨同船，自己的只有2000台斤，且要出貨前也透過魚販將魚貨送驗，必須符合台灣檢疫局禁藥零檢出的規定才能銷售。

他又指家族從事養殖業已超過一甲子，自己也從事近40年，只能說「運氣不好」，期盼第三公正方重新檢視魚貨。

戴兆鐘則受訪表示，他的魚苗8月才到，被查出有留殘禁藥的魚貨是在10月發生，他的魚根本還沒長成賣出，怎會有出口被驗出殘留一事，於是趕緊打電話調查清楚，才查出報關資料遭到盜用，已經上報給縣府證明清白。戴兆鐘說，從父親手上接過活魚進口生意已經10多年，如果這次因為被盜用而無法出口到中國，損失真的太大了。

農委會：已暫停兩魚場輸陸 等待檢驗結果

對此，台灣農委會副主委黃金城表示，已暫停兩間養殖場輸銷活石斑魚到中國大陸的資格，而台灣對中國大陸的活石斑魚貿易仍正常進行，會加強輔導業者的養殖管理。農委會防檢局副局長徐榮彬表示，屏東縣政府已到這2間魚場的養殖池採樣，正等待檢驗結果出爐。

漁業署補充，2021年1到11月出口中國大陸活石斑魚6021噸，疫情之前則約1.2萬噸，相差一倍。目前運輸至中國大陸的活魚運搬船共6艘，只要取得防檢局出具「輸出動物產品檢疫證明書」及國貿局「原產地證明書」的石斑魚業者，均可供貨給運搬船。

徐榮彬說明，「隱性孔雀石綠」和「隱性結晶紫」都是色素劑，對黴菌有抑制效果，早期可使用前者，但是後來很多研究顯示會殘留，對人體有致癌風險，所以禁用；至於後者，因為一般人不會用在水產上，所以沒有特別管理。