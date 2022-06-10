台灣疫情｜死亡數倍增速度全球第二快？陳時中：亂比一通影響民心

台灣大學公共衛生學院教授詹長權昨日（9日）公開發文，指台灣新冠死亡數倍增速度屬全球第二快，約13天就會翻倍，並呼籲政府快速找出原因，降低死亡率，引起輿論關注。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日（10日）表示，「分子、分母」亂比一通，會影響民心跟判斷。



詹長權昨日提醒，根據周二（7日）ourworldindata的資料顯示，台灣新冠死亡數倍增速度屬全球第二快，約13天就會翻倍，相對而言，韓國約81天、新加坡約192天、日本約298天，未來半年台灣疫情怎麼走，還是要看接下來的防疫作為。他又認為，不應用單日確診數來推測疫情翻轉與否，因會誤導民眾，尤其未來若要與病毒共存，染疫死亡速度、死亡數將是最主要指標。

而今年截至昨日，據指揮中心統計顯示，發病3天內死亡者約占總體46%。台大兒童醫院院長黃立民預估，死亡人數高峰會延續到下星期，整體致死率應會落在萬分之十。不過，陳時中昨日公布本土新冠的致死率數據，約是千分之1.05，已突破他先前預估的萬分之十防線。

對於台灣新冠死亡數倍增速度屬全球第二快一說，陳時中今日在記者會上回應指，各國都有黑數，或是檢驗或通報量能造成統計值上的相對誤差，13天是用一個時間點去回推一半，看誰快誰慢，而不是跟其他國家比。而目前台灣還在染疫高峰，染疫數目跟過去完全無法比，待高峰過後再回看會比較清楚。

陳時中會上回應台灣新冠死亡數倍增速度屬全球第二快一說。（ETtoday新聞雲）

陳時中並以新西蘭與香港為例，提到新西蘭染疫數低，高峰是在10天左右減半；香港則是從3月3日到14日，時間剛好11天，與台灣13天相比並未差很多。他續提到，若前段時間防疫情況不佳，高峰減半時間就會拉長，因為相對倍數就會變大。

陳時中進一步介紹，此波疫情爆發前，台灣每百萬死亡人數是35.36，現為163；新西蘭在疫情爆發前是百萬分之11，香港承平時期母數也小，為百萬分之28，如此都翻倍速度變快。反觀歐美等國，因過去兩年死亡人數多，母數也相對大，故死亡翻倍天數亦會拉長。他最後強調，若要精準統計死亡翻倍速度，應從今年1月Omicron疫情爆發後開始計算，才能看整體疫情變化，倘將過去兩年流行的不同變異株確診率與死亡率都放進來比，統計就會失真，「分母也黑數，分子也黑數拿來亂比一通，影響民心跟疫情，都不是好事情」。

此外，外傳指揮中心將於6月底考慮解散，以及內閣改組，方便陳時中參選台北市長。對此，陳時中表示：「可能想太多吧！」他稱，6月底時大家都會知道，目前他是沒有在考慮這件事情。至於沒有考慮是指解散指揮中心抑或或參選市長，陳時中指都沒在考慮，他只想把疫情說清楚、講明白，讓大家對疫情更了解，共同抗疫。