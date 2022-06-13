斯威士蘭新大使訪台　向蔡英文呈遞到任國書：絕不背棄台灣

台灣總統蔡英文周一（13日）接受斯威士蘭（台譯：史瓦帝尼）王國新任駐台特命全權大使Promise Msibi呈遞到任國書。

他向蔡英文保證，斯威士蘭「絕不會背棄與台灣的邦誼」，他也盼進一步深化雙方既有的友好關係。



據台灣《中央社》報道，Promise Msibi表示，台灣擁有豐富的歷史，勤奮且充滿智慧的台灣人民對人類發展貢獻極為卓著。台灣在發展經濟的同時，也在社會、文化、科學、科技以及教育等領域獲得豐碩的成就；斯威士蘭對此表達由衷欽佩，也盼望台灣政府及人民在國家發展的道路上能持續成長。

Promise Msibi認為，斯威士蘭與台灣透過對未來的共同願景而緊密相連，雙方也長期進行友好的交流，在過去超過50年的時間持續深化雙方堅實的友誼。在近代歷史上，斯威士蘭和台灣在追尋國家的獨立自主以及自由的道路上彼此扶持，斯威士蘭身為非洲最後一個台灣的邦交國，更應該與台灣攜手共同面對挑戰、發展經濟、嘉惠民生，同時堅守民主價值。

他說，民主與自決的權利密不可分，他要鄭重重申，中華民國台灣有一切權利決定由誰，以及透過何種方式來治理自己；倘受到威脅，台灣正如同任何獨立國家一般，都有權自我防衛，而台灣的盟友也有協防的義務。

他提到，雙方的友誼及互利互惠的合作，不僅增進彼此的共同利益，也對區域乃至全球的和平、穩定以及發展極有助益。他深信透過雙方政府及人民的共同努力，雙方長期的建設性合作夥伴關係將邁向嶄新的高度。

他表示，對於獲指派為斯威士蘭駐中華民國（台灣）大使深感榮幸，同時也了解此一職位所承擔的重大責任。他將在任期當中竭力推展及深化雙方各項互利互惠的合作，增進雙方政府及人民彼此的交流及友誼，將雙方關係推向另一個新的高峰。