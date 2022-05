南加州槍擊案｜派駐美代表赴加州慰問　蔡英文：譴責任何形式暴力

美國南加州拉古納伍茲市(Laguna Woods)一間教堂5月15日發生槍擊案,造成台灣僑民1死5傷。警方16日稱犯案動機是仇恨台灣人社群,正循涉及政治動機的仇恨犯罪方向調查。死者是台僑醫師鄭達志(John Cheng),他在教堂裡挺身而出制伏槍手,阻止了更多傷亡。





台灣總統府發言人張惇涵今(17日)表示,總統府嚴正譴責任何形式的暴力行為,總統蔡英文對於鄭達志醫師的不幸罹難表達誠摯哀悼,對於因此事件受傷的台灣僑民表達由衷關心。

張惇涵表示,蔡英文已請台灣外交部長吳釗燮及台灣駐美代表蕭美琴表達慰問關懷,並指派蕭美琴赴加州關心致意並提供必要協助,她也請外交單位洽請美方,協助保障當地台灣僑民安全。

台灣駐美國代表蕭美琴趕赴加州表達慰問。圖為她在華盛頓出席總統拜登的就職典禮。(Taiwan in the US Facebook)