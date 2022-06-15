唐山打人｜3疑犯來自「天安社」　成員有大片紋身曾直播百人結義

唐山一名女子日前在燒烤店與許多黑道分子發生衝突，慘遭圍毆，引發兩岸三地，甚至是美國爭相報道。而此次事件疑似與有兄弟商會之稱的「天安社」有關，不少深受黑道脅迫、攻擊的受害者也紛紛自述經歷，並將其錄製影片PO網，事件一發不可收拾。



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據報道，目前河北、江蘇的公安廳與警力已投入此案調查，本月11日已逮捕涉7男2女，其中3人則與「天安社」相關。與此同時，近3天內有8名自稱是受害者的人，自行在網路上傳自述影片，表示生活也因黑道受到影響。為了平息大眾對於警方消極處理的印象，唐山地方政府於13日召集進行「雷霆風暴」行動，著手處理黑道猖獗的問題。

說到與刺案相關的天安社，起初由刺青師永義於江蘇創立，成員通常身上都紋有大片刺青，並常在快手直播平台中，以上身半裸形象示人，吸引上百萬網友追蹤（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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據了解，在2015年時，天安社還召集了上百位成員，到河北涿州三義宮效仿《三國演義》中劉關張桃園結義，並全程直播放送，被大眾視為黑道組織。而天安社真正登上社會新聞版面，則是在2018年間發生的「崑山龍哥」案。

綽號為龍哥的劉海龍當時酒後駕車載人，切入機動車道與一名于姓電動機車騎士撞在一起。雙方下車談判，劉海龍卻對于男非常不客氣，動手推擠，邊吆喝邊返車拿取長達59公分的開山刀，欲砍殺對方。但因為出事前曾喝酒，劉海龍揮刀時身形搖晃、不穩，反應也相當遲緩，開山刀因此脫手。于男見狀便上前拾取，反手便狂砍對方5刀，劉海龍傷重不治。而于男則因為正當防衛而不需坐牢。

此事發生後，劉海龍身分也被起底，被網友瘋傳是天安社成員，指出他曾出現在天安社合照之中，但創辦人永義對此堅決否認。雖然如此，也無法抹滅天安社被扣上「黑道」標籤，以及大陸境內黑道勢力猖獗的問題。

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