台灣疫情｜增5.5萬本土病例　官方：病例數下周有望穩定在5萬以下

台灣中央流行疫情指揮中心今日（17日）宣布，當地新增55187宗新冠肺炎本土病例，新增446宗中重症，當中增2宗兒童重症，分別為1宗肺炎及1宗腦炎，並再多154人死亡。另境外輸入病例則增74宗。



指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞介紹，新增294宗中症及152宗重症，包括3宗兒少重症，少年重症為一名18歲、無慢性病史的男性，其本月5日因車禍外傷合併有氣胸、骨盆骨折、主動脈及肝腎損傷，住院安排手術、術前PCR確診，因病況的關係插管住加護病房，屬於共病（車禍創傷），目前病況正常已轉出加護病房。

2例兒童重症中，一名為4歲、無慢性病史的女童，其本月14日因發燒、抽搐到急診就醫，後因呼吸喘插管使用呼吸器，頭部電腦斷層發現腦水腫、診斷為腦炎，15日住進加護病房使用降腦壓藥、類固醇、免疫球蛋白、瑞德西韋、抗癲癇等藥物治療，屬台灣第21宗兒童腦炎病例。

另一名則為7個月大男嬰，其上月9日發燒、10日送急診經PCR確診，隔天開始呼吸出現喘鳴聲、咳嗽、活力食慾降低，12日再度到急診，X光檢查出現兩側肺炎，有缺氧、呼吸窘迫等症狀插管使用呼吸器，並使用類固醇及瑞德西韋等藥物治療，同月16日拔管移除呼吸器、22日出院，兒童肺炎累計11宗。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（中央流行疫情指揮中心）

據統計，截至本月16日，今年累計輕症、無症狀個案共3095359宗、佔99.62%，中症累計7199宗、佔0.23%，重症累計4739宗、佔0.15%。而12歲以下兒童重症累計59宗。

至於新增死亡個案方面，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案，當中144宗具慢性病史、55宗無疫苗接種、96宗未打滿3劑疫苗。

羅一鈞表示，各縣市確診數都降低10%以上，疫情緩降趨勢明顯，病例數在下周有望穩定控制在5萬宗以下。