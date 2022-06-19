台灣前副總統連戰入住ICU　國台辦稱十分關心

台灣前副總統、前國民黨主席連戰的辦公室昨日（18日）證實，連戰因身體不適住進台大醫院深切治療部。



據台灣《中央社》報道，連戰辦公室主任彭國省昨日（18日）證實連戰身體不適上週住進台大醫院深切治療部，之後恢復良好，目前已經轉入一般病房休養，但並未多透露病情。

85歲的連戰去年年中因治療腫瘤住院開刀，醫院考量人道為他施打疫苗，爆出違規爭議，意外讓病情曝光。

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國台辦發言人馬曉光昨晚（18日）應詢向傳媒表示，大陸方面十分關心連戰先生的身體健康，已向連先生致意並表達慰問，祝願他早日康復，平安順遂。國台辦新聞稿稱呼連戰為「中國國民黨前主席」。

在《中國共產黨一百年大事記》提到，2014年2月18日，習近平在會見國民黨榮譽主席連戰時提出，兩岸雙方應秉持「兩岸一家親」理念，共圓中華民族偉大復興的中國夢，反映大陸高度評價連戰對兩岸關係的貢獻。

連戰，1936年出生西安，1957年畢業於國立台灣大學政治系，1961年取得芝加哥大學國際公法與外交碩士，1965年獲美國芝加哥大學政治學博士學位。1993年2月擔任行政院長，8月擔任國民黨副主席，1996年3月任台灣副總統。2001年6月17日，國民黨召開第十五屆黨員代表大會臨時會議，連戰以國民黨代理主席的身份當選黨主席，之後一直以國民黨主席的身份活躍在台灣政壇。2005年卸任國民黨主席一職。現任國民黨榮譽主席。