台灣增5萬本土病例　陳時中隔離期滿　官方：不需快篩可開記者會

台灣今日（19日）新增50561宗新冠肺炎本土病例，多172人死亡，包括一名3歲男童。



台灣中央流行疫情指揮中心宣布，今日新增的50561宗本土病例，包括23669名男性、26873名女性，19宗調查中，患者年齡介乎未滿5歲至90多歲以上，22個直轄市、縣、市均有個案。另增75宗境外移入個案，包括42男33女，年齡介乎未滿5歲至70多歲。

新增的172宗本土死亡個案，為107名男性、65名女性，年齡介乎3歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、166人具慢性病史、100人未接種3劑新冠疫苗、97人超過80歲以上。目前累計中重症12625宗，4368宗病亡。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞介紹，再增一宗兒童死亡個案，個案為3歲男童，本身有慢性腦部神經系統疾病，曾發燒至40度到診所抗原快篩陽性確診，之後出現咳嗽、嘔吐、活動力降低至醫院急診，發現有呼吸喘、呼吸雜音，診斷為哮吼併呼吸窘迫，收治於兒科專責加護病房，並給予氧氣、類固醇、瑞德西韋、免疫球蛋白等藥物治療。

在診治過程中，院方發現男童有糖尿病酮酸中毒，屬於糖尿病重症，因此給予胰島素治療。他最後因敗血性休克及心肺衰竭，搶救無效死亡，死因為哮吼併呼吸窘迫及糖尿病酮酸中毒。

指揮中心指揮官陳時中上周日確診，自6月13日起居家照護，到今日已滿7天。至於他明天是否能出席記者會，羅一鈞表示，將視陳時中的身體狀況而定，但沒有規定一定要快篩陰性才能開記者會。

據了解，陳時中現年68歲，符合抗病毒藥物的使用條件。他日前透露染疫後狀況，表示自己發燒3天，3天後已退燒，但有咳嗽、咳起來骨頭會痛等狀況。由於他有其他慢性病，因此按照醫囑服用默沙東藥廠研發的新冠口服藥「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）。