疑為洗碗爭執　新竹輪胎行屋主31歲兒子縱火燒死至親　8死最小1歲

台灣新竹市東大路輪胎行昨天（15日）晚上10點多發生縱火事件，疑犯31歲陳彥翔為屋主二兒子，疑因與媽媽為了洗碗發生口角，憤而潑汽油縱火，屋內4大4小葬生火海，造成8死1傷慘劇，死者包括疑犯母親、妹妹、妻子與三個孩子、兄嫂與一個孩子，而疑犯輕傷送院。



新竹市消防局表示，該輪胎行先從1樓竄出熊熊火焰，接著火勢漫延往上竄燒，因不時傳出爆炸聲響，讓附近居民都很驚慌，以為發生炸彈爆炸事件，經消防局出動165名消防人員及水車到場灌救後，火勢在10點45分撲滅，消防人員入內搶救搜索，清理火場時發現8具焦黑遺體。

警方初步調查，31歲屋主兒子陳彥翔晚間疑似因洗碗細故與媽媽吵架，因此憤而縱火，但詳細原因還需調查。由於現場為鐵皮建物且存放大量輪胎，火勢一發不可收拾，初步調查縱火的是屋主的二兒子陳彥翔。

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輪胎行老闆昨晚逃出火場，看到火勢猛烈，一度癱軟在地說：「看二樓啊！（火燒成這樣）要怎麼救！」疑犯在縱火後，面無表情留在現場觀看，被警方發現後壓制在地，後因手部燒傷而送醫，警方也到醫院戒護，防止他脫逃。

發生火警前，有附近住戶聽見吵架聲。有當地住戶表示，該間輪胎行開設多年，過去未曾聽過有類似爭吵事件，昨晚「突發事故」令人遺憾。也有住戶稱，輪胎行老闆帶孫子常到附近廣場遊戲，祖孫感情融洽，未料竟傳縱火悲劇。

新竹市長林智堅得知後也在第一時間趕到現場指示搶救傷者與滅火，也要求進行後續調查與現場清理維護。

該間輪胎行開業多年，位於新竹市東大路與中央路口，屋主陳老闆三代同堂，家庭有11人：老闆夫婦、兩名兒子、兩名媳婦、一名女兒，還有四名孫子年齡分別為1、4、7、10歲，這個家庭如今只有老闆、疑犯、未同住的大兒子還在人間。