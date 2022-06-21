29歲女酒後駕BMW跑車撞死人惹公憤 月入千萬愛炫富：有錢能任性
撰文：聯合新聞網
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21日凌晨酒後駕駛BMW敞蓬跑車，在新北市淡水區撞死道路工人的29歲林姓女子，肇事後很快就被網友肉搜起底，發現她在Facebook秀大疊美金炫富，自稱和她一起出外地工作，不用花半毛錢即可月入千萬（新台幣，下同），被懷疑從事詐騙或伴遊。
林女事發前在台北市吉林路某台菜餐廳和朋友喝酒，之後開車載28歲黃姓女友人返回淡水住處途中，在淡水警分局竹圍派出所斜對面，撞死道路柏油銑刨加鋪工程的54歲方姓交管工人。
她被目擊者指控撞死人還想逃，醉到下車站都站不穩，被指責還大聲咆哮，毫不在意惹禍奪命的惡劣態度，讓人看不下去。消息傳出迅速就被肉搜起底……
Facebook稱「有錢就能任性」 曬辣照疑從事境外伴遊工作（點圖了解更多）▼▼▼
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林女在Facebook自稱畢業於北京服裝學院。她還秀出兩大疊美金炫富，貼文男女不拘、缺錢、有野心「想賺錢來找我吧」，自稱只要加入公司和她一起出外地工作，可月入6至8位數，最低薪資8萬元包吃包住包機，外加生活費800美元，「業績抽成賺翻美金」一邊工作一邊度假，「有錢就能任性，有錢就是王道」。
林女上個月還貼文，大秀多張自己身穿火辣泳裝，和1名裸身刺青男子在淡水區某4星級溫泉飯店一起泡澡的合照，寫下「原來人幸福以後，真的會原諒之前所有感情的不順，畢竟一位溫柔的愛人，可以減少一半的世間疾苦。」
林女8年前才21歲便曾經酒駕被查獲，也有毒品、詐欺刑案記錄，被懷疑從事詐騙或境外伴遊工作，才有如此高的收入，但是她自稱「自由業」。
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