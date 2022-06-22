台灣疫情｜增5.2萬宗本土病例　指揮中心：明起確診數降至5萬以下

台灣今日（22日）新增52246宗新冠肺炎病例，包括52213宗本土個案及33宗境外輸入個案，再多171人病亡。



台灣中央流行疫情指揮中心公布，新增的52213宗本土病例，包括24760名男性、27429名女性、24宗調查中，患者年齡介乎未滿5歲至90多歲以上。台中市新增的個人最多，有7909宗，其次為高雄市6992宗、新北市6444宗、台南市4841宗、桃園市4680宗等等。

新增的171宗死亡個案，包括117男54女，年齡介乎未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、158人具慢性病史、111人未接種3劑新冠疫苗、90人超過80歲以上。

其中一宗兒童死亡個案，為先前公布的腦炎4歲女童，無慢性病史。6月14日，女童因發燒、抽搐至急診，插管使用呼吸器，電腦掃描（CT Scan）發現腦水腫，診斷為腦炎。

6月15日，女童入住深切治療部，使用降腦壓藥、類固醇、免疫球蛋白、瑞德西韋、抗癲癇藥物等藥物治療，住院中發現合併肝腎及腦幹等多重器官功能異常，並持續惡化；6月17日，女童有突發性肺出血 ，經搶救後不治。目前，兒童死亡個案累計19宗，其中因腦炎死亡有6宗。

指揮官陳時中染疫解除隔離後，至今未出席過疫情記者會。今日的記者會，由早前快測陽性確診、昨日（21日）隔離期滿的指揮中心發言人莊人祥代為出席。

莊人祥表示，每周二、三的確診數字都較高，但今天較昨天的確診人數降低7.3％，大多數縣市的確診人數都已下降，推估明天（23日）後的確診人數會降至5萬以下。

指揮中心統計，台灣已有78萬名兒童接種過一劑BNT（BioNTech，港稱「復必泰」）疫苗，第二劑兒童BNT疫苗於今天開打。