柯文哲倡建金廈大橋捱批　金門縣長力撐：金門人共同的意願

台北市長柯文哲日前主張興建「金廈大橋」讓兩岸融冰，引發廣泛熱議，台灣陸委會更駁斥其「無知荒謬、指鹿為馬」。

金門縣縣長楊鎮浯周三（22日）表示，金廈大橋是大多數金門人共同的意願，但金廈大橋並不是金門發展建設中的唯一選項。



金門距離廈門港不到三英里。（Getty Images）

楊鎮浯介紹，柯文哲當日在談及金門發展時稱，離島的發展與交通動線的打通有密不可分的關係，至於金門未來可能的發展，就包含金廈大橋。楊鎮浯又稱，金廈大橋是大多數金門人共同的意願，也是自己與柯文哲對談的重點之一，「金廈大橋必須要擺到日程上積極的面對。」

而面對各界對金廈大橋的疑慮，楊鎮浯認為，「疑慮不是不重要，反而可以在推動過程中討論，不要因為有不同的想法，就不去面對這個議題，因為對外交通的聯通包含金廈大橋在內，都是金門發展所必需的。」但他強調，金廈大橋只是金門發展建設中的一個選項，不是唯一。

除此之外，在任內完成兩岸通水的前金門縣長陳福海亦在周二（21日）發文指，和平穩定的兩岸關係是兩岸的重中之重，金門一直是兩岸互動的重要樞紐，「一座以經濟、民生為出發點的橋梁，不僅能銜接金廈小兩岸，也能替台灣搭起無形的情感連結，不僅該做而且要加速規劃。」

2018年，福建向金門供水工程活動。（視覺中國）

金門縣議長洪允典也表態支持，強調金廈大橋的興建有助於「金廈生活圈」形成，可以創造金門穩定「兩岸和平」的特殊價值，也是金門走向世界最佳途徑。

惟柯文哲相關主張同樣吸引大量批評，陸委會就駁斥，「金廈大橋是是中共基於統戰思維的單方面設想，目的是模糊金、廈界線，進而讓金門成為中國福建的一部分，因此建橋所衍生的巨大國安風險，和小三通是兩回事，柯文哲指鹿為馬，企圖混淆視聽，其心態可議。」