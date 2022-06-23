台灣疫情｜增4.8萬宗本土病例多166死　衛福部：本土疫情已過高峰

台灣中央流行疫情指揮中心今日（23日）公布，台灣新增48283宗新冠肺炎本土病例，增加415宗中重症，再多166人死亡，另增73宗境外輸入個案。



新增本土病例年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為台中市7001宗、高雄市6722宗、新北市6296宗、台南市4444宗、桃園市4105宗、彰化縣3618宗、台北市3322宗、屏東縣2263宗、雲林縣1332宗、苗栗縣1167宗、新竹縣1158宗、南投縣1149宗、嘉義縣1060宗、新竹市932宗、宜蘭縣859宗、嘉義市748宗、花蓮縣665宗、基隆市587宗、台東縣445宗、澎湖縣246宗、金門縣156宗、連江縣8宗。

新增死亡個案則為102男64女，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中150人具慢性病史、118人未接種3劑新冠疫苗。其確診日介於今年5月5日至6月21日，死亡日期介於6月6日至6月20日。

指揮中心統計，截至目前，台灣累計3487599宗確診，分別為14032例境外輸入、3473513宗本土病例，36宗敦睦艦隊、3宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中。2020年起累計5817宗死亡病例，其中5802宗屬本土。

另外，衛福部今日在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」。據報告，截至昨日（22日），本土病例近一周新增366628例，較前一周的451358例下降19%，其中北北基宜、桃竹竹苗及花東地區各下降22%，中彰投下降17%，雲嘉嘉南下降12%，高屏下降20%。衛福部指，全台仍為廣泛社區流行，但已過高峰，疫情逐漸下降，中重症病例數也下降。