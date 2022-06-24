台灣疫情｜新增45678宗本土病例　再多152人死亡

台灣中央流行疫情指揮中心今日（24日）公布，台灣新增45678宗新冠肺炎本土病例，增加372宗中重症，再多152人死亡，另增89宗境外輸入病例。



新增本土病例年齡介於未滿5歲至90多歲以上，以台中市個案最多，達6667宗，其餘分布為高雄市6413宗、新北市5808宗、台南市4347宗、桃園市4020宗、彰化縣3318宗、台北市3189宗、屏東縣2136宗、雲林縣1406宗、南投縣1134宗、苗栗縣1033宗、新竹縣999宗、嘉義縣885宗、新竹市866宗、宜蘭縣783宗、花蓮縣669宗、嘉義市590宗、基隆市558宗、台東縣461宗、澎湖縣209宗、金門縣151宗、連江縣36宗。

新增死亡個案為91男61女，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、138人具慢性病史、109人未接種3劑新冠疫苗。其確診日介於今年5月17日至6月21日，死亡日期介於5月16日至6月22日。

截至目前，台灣累計3533335宗確診，分別為14120宗境外移入、3519161宗本土病例、36宗敦睦艦隊、3宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中。2020年起累計5969宗死亡病例，其中5954宗屬本土。