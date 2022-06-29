禁石斑魚輸陸牽扯出借牌問題　國台辦批民進黨監管不力管理混亂

中國大陸以檢出禁藥為由，於6月13日起暫停輸入台灣石斑魚，卻牽扯出養殖戶借牌出貨問題，對此，大陸國台辦周三（29日）批評台灣台灣「管理混亂」。另一方面，台灣近日有水產品驗出新冠病毒，陸方表示通報後，台方未就相關情況反饋。



中國大陸海關總署6月10日表示，由於多次檢出禁用藥物，將自2022年6月13日起暫停台灣石斑魚輸入大陸。（截圖自中國海關總署網站）

台農委會此前公布溯源檢驗11場魚體、水、底泥無虞，惟被質疑石斑魚出口存借牌出貨問題。農委會主委陳吉仲對此表示，因兩岸農產貿易規範下不是所有養殖戶都可以輸銷大陸，才會出現借牌陋規。他強調，重點是台灣石斑魚百分百合格，無關借牌與否。

國台辦發言人馬曉光周三回應表示，輸大陸石斑魚養殖戶皆由台灣主管部門認定合格後允許的，每批輸陸石斑魚都隨附台灣主管部門簽發的證書以證明合法性和安全性。他指，作為證書管理者和簽發者，台灣主管部門應就「借牌」問題承擔全部責任，而所謂「寄生黑戶」、「借牌」等亂象，完全是民進黨當局監管不力、管理混亂所致。他又反問兩岸協議中，有哪一條允許「借牌」、以次充好的？

對於台方完成石斑魚養殖場檢驗並強調沒有禁用藥物，馬曉光堅稱，陸方去年底向台方通報石斑魚藥物不合格情況後，台方回覆「未檢出禁用藥物」；但近期大陸又從兩批台灣石斑魚中檢出禁用藥物結晶紫，說明問題根本沒有得到解決。他續稱，台灣政府的監管漏洞百出，有關檢驗結果難以讓人信服。

另一邊廂，據中國海關總署消息，已有兩批從台灣輸入大陸的水產品外包裝樣本，被檢出新冠病毒核酸陽性。台衛福部長陳時中周二（28日）曾指，前一日食品藥物管理署抽驗抽驗竹莢魚等共34件檢體內外包裝，核酸檢測結果皆為陰性。不過馬曉光則表示，目前台方仍未就相關情況進行反饋，又指陸方對進口食品採取有關監測措施是完全必要、合理和正當的。