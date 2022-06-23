陸禁台石斑魚存心留難？台檢驗遭疑球員兼裁判　「黑戶」貼牌外銷

中國海關在2022年6月13日起，全面暫停台灣石斑魚銷往中國大陸。



根據台灣行政院農業委員會（簡稱農委會）的統計，2021年中國大陸佔台灣石斑魚外銷量91％，若全面禁止輸中將有3600公噸銷量無法外銷，將對台灣石斑魚產業帶來史無前例的衝擊。

對此，農委會先是在6月17日宣布祭出8.9億（台幣，下同）預算搶救，但卻在6月21日宣布總預算下降至4.8億元？而11家有疑慮養殖場的檢驗報告由中央畜產會實驗室進行，是否有球員兼裁判的問題？石斑魚禁銷後熱議不斷，三大爭議一次看清楚！

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爭議ㄧ：內外銷預算從8.9億下修到4.8億 為何5天內砍半？

農委會先是在6月17日時宣布將有8.9億元預算，協助受到影響的石斑魚內外銷，預算使用細項，包含延後上市本地續養貸款利息補貼8300萬元，加工凍儲補貼4900萬元，本地通路拓展6億4600萬元，對外通路拓展3100萬元，共計8億900萬元。但在6月21日時，漁業署代理署長范美玲卻宣布總預算下降至4.8億元。為何在5天內有如此大的改變？

其中本土通路拓展的部分，農委會原本預計用6億4600萬元消化掉1600噸石斑魚銷售缺口，但6月21日時范美玲卻表示，在中國大陸暫停台灣石斑魚進口後，許多台灣企業紛紛動員支持，在綜合評估下才調降內銷預算。她表示，在台灣各企業的支持、認購下，包含海霸王、欣葉、王品以及東元集團旗下摩斯漢堡、樂雅樂、餡老滿都會開發石斑魚菜色來協助。范美玲特別提到，截至6月20日止，已有台灣科技業下單500噸作為員工中秋禮盒。

然而，這並沒有確實解決石斑魚在本土銷售的問題，外界甚至質疑「台灣農產只能靠政府補助和企業愛心」，確實，如果不是實際上在本地開發需求，只靠企業認購，即使這次的銷售缺口順利補上，待下一批石斑魚成熟後，是否又只能呼籲企業發揮愛心？中華民國養殖漁業發展協會執行長侯彥隆表示，從近期的石斑魚產地的「池邊價」分析，維持每台斤約140元，價錢仍非常穩定，並不如外界猜測的價格崩盤，他認為養殖戶大多是「對未來前景的恐慌」，凸顯建立本土市場開發的重要性。事實上，除了鼓勵企業認購，反而應該趁此拓廣本地通路，並且養成食用需求，透過食魚教育，教導民眾吃在地食當地，才能真正建立內需市場。

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爭議二：檢驗報告是否球員兼裁判？陳吉仲：農委會願負擔第三方檢驗費用

在中國大陸禁令發布後，台灣漁業署火速針對魚體、池水、底土進行檢驗，並在6月15日起陸續公布所有檢驗結果均合格，但第一時間漁業署卻沒有公佈是由哪個實驗室檢驗，就連11家養殖場是哪幾個、抽驗多少樣本、採檢方式及檢驗報告都沒有公開，僅對外回應說是「合格實驗室」，後來在外界質疑下，漁業署才表示是「中央畜產會實驗室」，不禁讓外界質疑是不是因為是球員兼裁判才遲遲不公佈完整報告。

由於中央畜產會作為農委會支持成立的半官方組織，正當性難免受到質疑。對此，范美玲表示，中央畜產會實驗室為符合標準的實驗室，正當性和專業度沒問題，而陳吉仲也在受訪時指出，如果外界還是對檢驗結果有疑慮，農委會願意負擔交由第三方實驗室檢驗的費用。

爭議三：為何有黑戶借牌上船外銷的情況？范美玲坦言有需調整的地方

近期外界傳出並非所有台灣石斑魚業者都能外銷至中國大陸，因此有黑戶「借牌」上船外銷的情況，而在無法確實控管下，才出現可能檢出禁藥的問題。陳吉仲在受訪時表示，在與中國簽訂ECFA的時候，石斑魚就是早收清單之一，但由於要中方核准的養殖戶才能出口，才出現「借牌」的陋規。

最初中國大陸以台灣出口石斑魚的2艘運搬船和3家漁場的石斑魚，檢出孔雀石綠、結晶紫暫停輸入，但經調查後卻發現貨源是另外11家漁場，但這11家漁場的檢驗報告均合格，因此外界質疑是否是搬運船的問題，對此，范美玲表示，2艘搬運船尚在調查中，最晚會在2022年6月24日對外說明。不過范美玲也強調，目前石斑魚總養殖戶2000戶，有在養事實、申查報登記已達91%，她坦言確實有能改進的地方，會持續和地方政府合作改善。

以時間換取空間，漁業署以優惠貸款鼓勵養殖戶延養

雖然內外銷總預算8.9億減少至4.5億元，但范美玲仍重申農委會針對石斑魚禁止銷中的4大因應措施。為了避免大量石斑魚同時上市販售，鼓勵養殖戶「延養」，並提供第1年免息的貸款獎勵。范美玲表示，欲申請者必須在2021年11月前放養，仍在池蓄養者，且至少要延養3個月。農委會目標藉此消化1000公噸石斑魚。

對此，侯彥隆表示，延養措施是以「空間換取時間」，雖然繼續在池中養魚無法收穫，但透過利息補貼確實可以補上延養成本。侯彥隆指出，一般石斑魚養殖約10個月，依魚的品種不同有不同生長速度，以目前市面上最主要的飼養品種「龍虎石斑」為例，在養殖10個月後的飼料換肉率較差，「龍膽石斑」的話則是前期生長較慢，但10個月後的生長效率較好，延養會讓魚肉量增加。

連鎖超市、超商都上架，更有科技業下訂500噸作為中秋禮盒

范美玲指出，對內行銷目標消化1600噸，措施包含鼓勵企業認購中秋禮盒、連鎖超市和便利商店上架例如全聯、楓康和萊爾富，同時農委會除了以「漁業嘉年華」、「鱻魚購」、「農產嘉年華」等3大電商平台促銷，台灣知名電商PChome 24h、MOMO和東森購物也會上架，最後則是與餐飲、婚宴桌菜業者合作。

加工凍儲延長保存期限，運費補貼鼓勵拓展海外市場

加工凍儲的部分，目標消化700噸石斑魚，農委會針對三清品項去鱗、去鰓、去內臟，提供每公斤40元以及切片或塊每公斤50元的加工凍儲補貼，鼓勵養殖戶加工魚產品，延長保存期限和銷售時間。需特別注意必須要檢附魚貨來源證明，例如當年度或前一年度完成放養量申、查報等。而在拓展海外行銷，農委會目標在2022年底前消化300噸石斑魚，除了空運和海運運費補貼外，農委會也提供每場10萬元的海外廣宣促銷活動補貼。

另外，根據日本《產經新聞》報道指出，日本福島最大的漁業養殖業者「林養魚場」宣布進口台灣石斑魚，對此，范美玲也坦言正藉由駐日代表接洽此事。而侯彥隆認為，比起開拓食魚文化與亞洲差異較大的歐美市場，若能打通日本市場才是本次是否能消化掉3600噸石斑魚的關鍵。他坦言，無論是要開拓哪個外地市場，對養殖戶而言最重要的是「穩定的出口」，因此他認為日本對石斑魚的接受度，比起歐美市場更有可能打通銷路。

多數規格魚在禁令前已售出，侯彥隆：現階段未有急迫銷售壓力

對於中國大陸突然在2022年6月禁止台灣石斑魚銷售，侯彥隆坦言，由於原本預計銷往中國大陸的規格石斑魚都已在5月順利出口，「目前市場上的規格魚數量不多，其他都還在養中」，不過他也強調，預計因為禁令無法銷售至中國大陸的3600噸石斑魚還是需要想辦法消化，才能避免未來嚴重打擊台灣石斑魚產業。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：內外銷預算5天內砍半、石斑魚檢驗球員兼裁判？石斑魚3大爭議一次看】