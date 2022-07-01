競選Logo與多間企業相似惹抄襲疑雲　蔣萬安：勿混淆視聽

台灣九合一選舉年底展開，國民黨5月底召開中常會，提名該黨籍立委、蔣家後代蔣萬安參選台北市長。蔣萬安競選Logo為藍色與橘色漸層無限符號，然而其卻被指與多間企業很像，涉嫌抄襲。對此，蔣周五（1日）回應指，希望外界勿再混淆視聽，認為如何透過Logo表達自己的理念與價值才更為重要，並籲記住「你+台北就是無限」就好。



蔣萬安早前公布競選識別，以藍色、橘色漸層畫出的無限符號，帶出「你+台北就是無限」意涵，冀台北成為可讓每一名市民實現自我的城市。然而，Logo被指與Gogoro、中保無限家等公司相似，歌手謝和弦也認為，蔣萬安的主視覺Logo和日前「鴻海科技日Hon Hai Tech Day」（HHTD21）的主視覺Logo一模一樣。另外，有意爭取民進黨台北市長參選人提名的林佳龍則表示，「你+台北就是無限」看起來很像他提出過的「Taipei Plus」，選舉還是盡量不要抄襲。

對此，蔣萬安周五到內湖梘頭福德祠參拜前受訪表示，有關企業都是優質企業，他們也都在追求無限發揮的可能，選擇一樣的符號，就是想要展現無限的概念。他重申，其競選Logo是透過多重線條表達台北的躍動與活力，繽紛色彩是代表台北的豐富與多元，加號則是串聯市民與台北。他盼外界不要再混淆視聽，記住「你+台北就是無限」就好。