本港台灣進口芒果驗出新冠陽性、銷毀200公斤　台農委會批不科學

食物環境衞生署食物安全中心周三（6日）表示，因應有台灣進口芒果樣本在澳門驗出新冠病毒，中心已即時加強對同類產品的檢測，並於今日收到衞生署的檢測報告，指一個台灣進口芒果表面樣本檢測結果呈陽性，已銷毀33箱、共重約200公斤的芒果，並指示分銷商停售及下架。

在台灣，農委會防檢局表示，未接獲香港政府通知，沒有科學證實會經由水果傳染人，此舉不符合科學。



防檢局說，以COVID-19為理由而影響國際貿易，從2020年的11月起在世貿組織（WTO）的食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施（SPS）委員會，就有加拿大、歐盟、印度、美國等國對中國陸續提出關切，顯示中國措施不合理。

防檢局稱，香港特別行政區政府新聞公報中也說明「2019冠狀病毒主要透過飛沫傳播，病毒不能在食物或食物包裝中繁殖。」更凸顯中國、香港、澳門對相關食品及外包裝檢測COVID-19病毒的做法，和科學依據相互矛盾。

防檢局呼籲香港當局應依照國際規範，採行符合風險管控的適當措施，以維貿易順暢；之後若接獲香港正式消息，將轉致衛福部調查。

另外，防檢局說明，依據香港規定，台灣輸往香港之芒果無需檢附植物檢疫證明書，亦未接獲港方通知，另依據目前科學研究，並未發現有COVID-19病毒透過水果傳染人，此措施並不符合科學。