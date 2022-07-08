國台辦主任劉結一《人民日報》撰文：探索一國兩制台灣方案

國台辦主任劉結一7日在《人民日報》刊登署名文章，標題為《在新時代新徵程上奮力推進祖國統一進程》。劉結一稱，中國大陸貫徹新時代黨解決台灣問題，將展現最大誠意和努力，「在和平統一為前提之下，積極探索『兩制』台灣方案」，要紮實推進祖國統一進程，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。



對此，台灣陸委會副主委邱垂正回應指出，台灣主流民意堅定拒絕一國兩制。他批評，北京當局對台論述充滿一廂情願的謬誤與欺騙，只為掩飾其對台工作的失敗和誤判情勢。



劉結一首段提到，解決台灣問題、實現祖國完全統一，「是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同意志，是實現中華民族偉大復興的必然要求。」

文章強調，堅持「和平統一」、「一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，也是實現國家統一的最佳方式。劉結一表示，「一國兩制」在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，會充分吸收兩岸各界意見和建議，會充分照顧到台灣同胞利益和感情。

劉結一提到，會積極探索「兩制」台灣方案，為和平統一創造廣闊空間。但不承諾放棄使用武力。文中稱，「保留採取一切必要措施的選項，目的是維護祖國和平統一的前景，維護包括台灣同胞在內的中華民族根本利益。」

2015年「馬習會」，雙方確認九二共識。但蔡英文上台後，避談九二共識。（資料圖片）

劉結一強調，堅持一個中國原則和「九二共識」。大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，也不可能改變。他表示，堅決粉碎台獨分裂和外來干涉圖謀，稱「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。台灣問題是中國的內政，堅決反制外部勢力打「台灣牌」，堅決反對任何外來干涉。

劉結一稱，提出探索「一國兩制」台灣方案，是展現統一形式的包容性、開放性、發展性；提出兩岸民主協商，指明了共謀統一的方向和道路。

文末，劉結一稱，要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，深刻領會「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」，堅定「四個自信」，做到「兩個維護」，堅決貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略和黨中央對台工作決策部署，紥實推進祖國統一進程，以實際行動迎接黨二十大勝利召開。

針對劉結一撰文，陸委會副主委邱垂正回應稱，文章重申「對台總體方略」及「反獨促統」舊調，台灣主流民意堅定拒絕一國兩制，更不會接受中共專制政權所設定的兩岸終局。

邱垂正表示，台灣前途只有台灣2,300萬人民有權決定，「北京當局不願正視兩岸互不隸屬的基本事實，其對台論述充滿一廂情願的謬誤與欺騙，只為掩飾誤判情勢的失敗對台工作，對兩岸關係毫無助益。」