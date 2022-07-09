安倍晉三逝世｜蔡英文宣布11日全台降半旗　台北101昨夜點燈悼念

日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，震驚全球。美國總統拜登下令全美降半旗至10日；印度總理莫迪9日也宣布全國降半旗哀悼一天。台灣總統蔡英文也在今（9日）上午宣布11日全台各級政府機關公立學校降半旗1日。8日晚間台北101也點燈哀悼，點燈內容包含「敬悼 安倍首相」、「感謝 安倍首相」與「台灣永遠的朋友」等字幕。



台灣總統府發言人張惇涵9日表示，蔡英文總統決定，各級政府機關（構）、公立學校於11日下半旗1日，以感念日本安倍晉三前首相畢生對台灣的卓著貢獻。

張惇涵指出，當台灣遭遇困難及挑戰時，安倍晉三總是大力支持台灣，「無論是推銷台灣的農產品，抑或奔走促成日本政府捐贈台灣疫苗，甚或開創台海及印太區域安全的戰略架構，相信台灣人民感念在心。」

張惇涵表示，蔡英文決定透過下半旗的方式，表達台灣對安倍前首相的追悼及感謝，也展現台灣與日本並肩同行，堅定捍衛民主自由價值的理念和決心。



此外，台灣網民亦發文悼念。許多網民都轉發去年（2021年）中國大陸官方禁止台灣鳳梨銷往大陸後，安倍晉三當時在FB、Instagram、Twitter發文稱「今天的甜點是台灣鳳梨，看起來很好吃。」並附上拿著台灣鳳梨的笑臉照。台灣網民也在該貼文下方留言悼念「感謝您當時支持台灣鳳梨」、「謝謝您的一切，一路好走，願安息」、「台灣永遠的朋友」。