安倍晉三遇刺｜台灣現模仿犯？21歲男留言「想槍斃蔡英文」被移送

日本前首相安倍晉三遭槍殺引發國際震驚，警方才擔心會不會引起模仿效應，就發現台灣也有人放話「想殺蔡英文」；警方網路巡邏發現立即跨區合作追查，台南警方昨（8日）晚在永康區找到留言的21歲陳姓男子，在他身上及處所都沒有發現爆裂物或任何槍炮彈藥刀械等可能危害工具。



陳姓嫌犯大學剛畢業目前無業；他說，只是對政治現況還有蔡英文不滿，留言發洩一下。警方訊後依恐嚇罪嫌函請台南地檢署偵辦，並責請家長多加注意與輔導。

點擊放大瀏覽該留言截圖及更多相關照片▼▼▼

+ 2

網路論壇Ptt網友昨於八卦版文章「［新聞］刺殺安倍晉三嫌犯認了！對前首相不滿想開槍」內留言：「是我也想槍斃蔡英文」。

苗栗縣警察局於網路巡邏發現此驚人留言，迅速通報刑事警察局、台南市警局協助追查。

永康分局表示，昨晚7點左右找到涉案陳姓犯嫌，確認他的手機有相關留言，5小時內迅速釐清真相，化解一場緊張維安事件。

【懶人包】一個圖輯看清安倍晉三遇刺身亡事發經過、槍手身份及更多相關照片（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 26

永康警方表示，專案人員接獲上述危安情資，迅速啟動調查，同時立即將涉案當事人查獲到案，經員警到場並會同家屬未發現有相關犯案工具與跡證，排除有製造或實施的可能性；陳嫌也主動交付手機且坦承在網路上留言，雖初步排除有實際犯案動機可能，但因其個人言論已在網路瘋傳，又加上日本前首相安倍晉三遭槍殺事件，已挑動台灣國安單位之安維神經，經永康警偵處後移送檢方偵辦。

台南市警察局長方仰寧表示，案經上級通報立即啟動追查，迅速掌握犯嫌而實施偵處，以釐清整體案情，雖發現犯嫌無實際犯案工具與行動後，立即責請所轄永康分局長甘炎民向家屬與當事人提醒、警惕，勿肆意在網路放話或發送恐嚇言論，以免造成社會不安或他人安全問題，更會造成自己遭移送法辦得不償失，家屬連忙向員警表達歉意，希望能藉此事件讓小孩能記起教訓！更回一句這小孩「開玩笑開太大了！」。

延伸閱讀：

新北中、永和深夜槍響 少年赴2處店家開槍後投案

影／未成年槍手先後朝茶行當鋪開槍後投案 疑幫派糾紛

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】