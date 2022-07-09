安倍晉三逝世｜早年訪台自搭的士赴會震驚眾人　網憶馬英九還被罵

日本前首相安倍晉三昨日（8日）遭槍擊身亡震驚全球，由於被認為是「最友台的日本首相」，其死訊在台灣引起廣泛關注。其中，一段安倍與台灣的往事被重新提起，事緣安倍2010年訪台時，在與民進黨高層敘餐完結後未有乘坐外交部座車回到下榻飯店，而是自行搭的士去另一飯局，讓在場人士相當驚訝，時任馬英九政府甚至因此被狠批。



一名網民在PTT回憶表示，安倍在二度拜相前曾訪台，期間要去找朋友，「結果外交部沒安排專車專用？然後安倍自己招了台鬼島計程車（的士）就出發了，後來馬英九（政府）因為這事件還被罵了一番，安倍回去日本沒多久，就二度就任首相。」

該帖馬上引發熱議，不少網民表示，作為政治世家後代，安倍確實親民，但也有人認為這是嚴重失禮，外交上可能被解讀成故意羞辱，另有網民對此加以調侃，「有被繞路加錢嗎」、「司機不會日文，沒辦法喇賽（胡扯亂謅）」。

據了解，上述事件其實是指2010年10月底，安倍與台灣前總統馬英九會面，同時拜訪已故總統李登輝及時任民進黨主席蔡英文，結果一行人敘完餐後，安倍未有乘坐外交部座車回到下榻飯店，而是自行改搭的士與民進黨人士續攤，導致民進黨狠批當局失職。

據當時還是民進黨立委的駐美代表蕭美琴透露，安倍抵達餐廳時絲毫沒有異樣，直到飯局結束才自述是搭的士來的，讓在場人士感到驚訝。而面對各界輿論，安倍的弟弟、現任日本防衛相的岸信夫則透過友人轉述，為事件解畫。據指，安倍與友人的飯局純屬私人行程，並不是外交部讓他自行搭的士赴約。

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