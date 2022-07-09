安倍晉三逝世｜台警政署竟貼文稱要「立即反應」　遭前線警員砲轟

日本前首相安倍晉三昨被槍殺身亡，台灣警政署臉書專頁「NPA署長室」，昨（8日）下午以「立即反應！」貼文，「因應日本前首相安倍晉三遭槍擊案，將立即通報全台警察機關，要求各單位強化特勤、警衛勤務」，貼文引發基層警炸鍋回應，超過2000則留言，不少認為小編在「蹭」流量，成為近期流量反應最大貼文。



【懶人包】一個圖輯看清安倍晉三遇刺身亡事發經過、槍手身份及更多相關照片（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 26

網文留言指，該貼文看起來雖然是關心國際情勢，但基層員警感覺就是在蹭流量；警政署應該先關心本土日前派出所爆炸案；其中譏諷留言「全員停休，前往日本支援 亅有千人按讚，「為何感覺你們在搞基層警察」 也有近千按讚認同，還有人戲稱「可能是反串文」。

基層員警直言，警政署長室網路貼文或許只是因應時事反應，但「強化特勤、警衛勤務維安，注意各駐台使領館及國際組織安全維護」這些治安維護工作，台灣基層員警平都很積極執行，若真的要提醒，只要警政署下令，各單位主管一定會加強戒備執行，透過臉書貼文公布，讓人覺得就是在「蹭流量」、做給上面看。

員警認為，與其透過網路政令宣導「廢文刷存在感」，建議警政署多關心員警執勤安全、權益，基層應該有的配備是不是都補齊了？派出所發生爆炸案，是否還有哪些細節應該注意防範，基層員警休假、補休夠嗎？如果能夠透過網路和基層員警多溝通，多聽基層反應的意見，應該會有更多正向回響、貼文。

延伸閱讀：

新北中、永和深夜槍響 少年赴2處店家開槍後投案

影／未成年槍手先後朝茶行當鋪開槍後投案 疑幫派糾紛

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】