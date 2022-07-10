安倍晉三逝世｜稱網民慶祝是「支那劣根奴」　內地學者涉辱華受查

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，在内地引起極大反響，有不少內地反日網民狂歡慶祝。有内地退休教授石發文表示不滿，被指辱華遭調查，其微博賬號被永久禁言。



就內地反日網民發表安倍遇刺慶祝言論，河北唐山師範學院中文系退休教授石文瑛在微博發文稱，「關於安倍先生遇刺，我很慶幸，在我的微信朋友圈沒有看到歡呼雀躍的支那劣根奴，道不同不與為謀」。

她引《禮記‧曲禮上》「鄰有喪，舂不相；里有殯，不巷歌」，批評「今之土地，人性扭曲，靈魂骯髒醜陋，愧不如先祖古人」。

昨日（9日），唐山師範學院發布《關於「石文瑛發表錯誤言論」的聲明》提到，原唐山師範學院中文系教師石文瑛，於2017年9月退休。近日，石文瑛在個人微博賬號就某焦點事件發表錯誤言論，校方對此高度重視，已成立專項調查組，將依紀依規嚴肅處理。

内地學者司馬南發文批評，大學教師隊伍當中，出現歷史虛無主義、違反《中華人民共和國英烈法》，認為是大學黨委書記的問題。他說，日本前首相安倍死了，有人在那裡痛哭流涕、震驚、懷念、悲憫、國際範兒地悼念，但對毛澤東的逝世，卻陰陽怪氣、指桑罵槐，暴露出刻骨的仇恨情緒來。是可忍孰不可忍。任何人對開國領袖毛澤東的污衊和詆毀都是不能容忍不能原諒的。

他稱，退休是人生的階段，但不是進入了法律盲區。如果大學教師退休了就可以違反《中華人民共和國英烈保護法》恣意妄為，那些退休多年的貪官被治罪，貪官豈不是要抱怨不公了。

有一些網民亦就其辱華言論表示不滿：

「取消他的退休待遇！」

「反華分子？還是個退休老師？」

「至少得開除師職，如此三觀不正之人何以為人師表！」

「這個人的兒女在不在體制，建議嚴查。」

「日本人後代吧。死了一個老鬼子，掀出一群二鬼子，也算唯一的作用。」

