安倍晉三逝世｜慶祝派、同情派罵戰　胡錫進：兩邊都愛上綱上線

日本前首相安倍晉三（67歲）8日上午11點半在日本奈良市進行參院選舉街頭演說遭槍擊，流血倒地，被緊急送院搶救，後確認死亡。內地網上出現慶祝派，同情派在微博上評論逝世一事。



就網上大規模文鬥，官媒《環球時報》特約評論員胡錫進發文批評輿論內鬥，敦促網民為國家利益和中日關係，不要說不利中日關係的重話狠話，並希望一同解開中日之間很深的結，因為日本是中國搬不走的鄰居。



他說，在社交媒體上看到很多中國人之間相互指責，表達哀悼同情的、斥幸災樂禍的沒質素，丟中國的臉；公開展示快樂的罵表達同情的裝逼（裝腔作勢），跪外，友邦驚詫論。在一些微信群裏雙方掐得很激動，說實話，外國輿論黑中國的那些都沒有這麼激烈。

他提到，中日矛盾已成兩國社會政治正確針鋒相對。中日民意的激烈對峙對兩國政府採取緩和彼此關係的措施已成牽制，也阻礙兩國媒體客觀、理性談論對方和中日關係。中日現在衝對方說重話、狠話都更受歡迎。這非常不利改善中日關係。

他批評，中國輿論場的大問題就是都希望自己這一派的聲音成為絕對主導聲音，另一邊的聲音屬於大逆不道，兩邊都有上綱上線的偏好。

他稱，中國保持自然的多元輿論生態就行，要有適當的國家形象意識，這個任務主要通過官方機構和民間友好組織，再加上一些公眾人物就可以大致實現調節。

他希望，國人相互包容。不能興高采烈就要求別人都跟自己一樣，否則就扣人家沒骨氣、只會崇洋媚外。同樣，也不能因為是同情派，就斥那些率意表達的人「破底線」「喪失人倫」。

「希望社會能有內部相互的更多包容，別一遇對外的事，先內部輿論場打成一團。普通中國人該怎麼議論國外的事，這值得咱們內部掐嗎？不值。這種內鬥挺沒勁的，真不是有面子的事」他說。

Another dance club in China: “a good day” on each side of Abe’s photo



😳 pic.twitter.com/QMSTjI0vvL — Byron Wan (@Byron_Wan) July 9, 2022

胡：中日仇結在日本侵華，歷史問題可控

胡錫進認為，中日的結主要是日本侵華，帶給了中國人民巨大苦難。日本不僅對戰爭罪行反思不足，而且不斷以靖國神社和教科書等問題捅歷史傷疤，積極呼應美國遏制中國戰略，強化中日戰略互疑和民間輿論的相互敵視，導致中日之間舊恨新仇越纏越亂，也越纏越緊。

他明白，雖不可能把日本變成中國的戰略夥伴，但是大幅降低中日關係的緊張度卻是有可為的。中日之間緊迫衝突很少，兩國之間被誇大了的戰略競爭也不實。他分析，中日歷史問題、意識形態、外交鬥爭、意志對抗、釣魚島之爭等是可管控的。兩國最大的領土爭端是釣魚島，但是釣魚島所涉及的現實利益較小，但它導致的外交摩擦和爭議卻是最高。

+ 8

胡：改善中日關係，中國要做引導方

他提到，要改善中日關係，中國肯定要做引導方，但中國的引導說易做難。首先民意的不理解就意味著相當高的政治成本，另外中日關係互動有美國牽制，中國採取措施能否得到回報有很高不確定性。

他表示，改善中日關係是中國國家利益的重要契合項，而美國的利益則是要把中日變成越來越彼此敵視的對手。中國公眾需要了解這個態勢，並且支持國家把中日關係放到戰略全局。中國是大國，戰略抱負決定了需要不斷做出超越。

胡錫進言論引起網民討論：

「想不讓中國人這樣，就得做到各掃門前雪，哭喪的自己哭，快樂的自己樂，互相不能干擾。然而很多人做不到，包括老胡自己，都在說『希望別人加入他這個態度』。我憑什麼加入你的態度？這不就吵起來了嗎。」



「他們為911歡呼，為日本地震歡呼，為俄羅斯入侵烏克蘭歡呼，為塔利班歡呼，為波爾布特歡呼，為薩達姆歡呼，為卡扎菲歡呼！其實，這裏面沒有正義，也無關愛國，或者朋友、敵人。一切他們自己受過的苦，只要別人也受到並且比自己更苦，他們就會歡呼！因為，幸災樂禍，是某些人群的傳統德行。」



「拋開國籍，拋開民族情節，任何生命都應該得到尊重，任何人不能被剝奪生命，我真誠希望槍手平安，早日回歸社會。希望『中槍者完全原諒』的家屬能忘記這段歷史， 放下仇恨，『完全原諒』開槍者。」



「國家利益我們無所謂、罵得爽就行！不承認侵華歷史，不道歉，打個毛線結，老胡你自己說？」



「呵，又要我們中國人反思了？錯的人不認錯，為什麼要受害者大度？就不同情反華分子，我就沒素質，你咬我呀！有本事把牆拆了。」



「一大堆廢話下就隱藏這兩個字：奴性！老胡，我幸災樂禍了，不可以麼？我勸你也別當聖人。拜登掛了，我更開心！」



「至少在微博，我只看到全網對安倍去世的嘲弄，對安倍的同情幾乎看不到，如果這是民間自主的態度表達，哪來的平衡？如果這是官方精選評論，那又何談這是民間自主的態度？」



2014年11月10日，在亞太經合組織 (APEC) 會議期間，時任日本首相安倍晉三在北京人民大會堂與國家主席習近平（右）握手。（Getty Images）

習近平：突然去世深感惋惜，曾達成中日重要共識

官媒新華社報道，國家主席習近平7月9日就日本前首相安倍晉三逝世向日本首相岸田文雄致唁電。同日，習近平主席和夫人彭麗媛教授向安倍晉三前首相夫人安倍昭惠女士致唁電表示哀悼和慰問。

習近平代表中國政府和中國人民並以個人名義，對安倍晉三前首相突遭不幸辭世表示深切的哀悼，向安倍晉三前首相親屬表示慰問。

習近平指出，安倍晉三前首相在任期間為推動中日關係改善進行了努力，作出了有益貢獻。我曾同他就構建契合新時代要求的中日關係達成重要共識。我對他突然去世深感惋惜。我願同首相先生一道，根據中日四個政治文件確立的各項原則，繼續發展中日睦鄰友好合作關係。