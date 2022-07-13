民進黨正式通過提名陳時中參選台北市長　其民調領先蔣萬安4%

台灣民進黨周三（13日）正式通過提名衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍分別參選台北市、新北市長。總統蔡英文表示，面對後疫情時代的來臨，需要提出新的地方治理團隊，來因應各種新挑戰。

陳時中將與國民黨台北市長參選人蔣萬安、台北市副市長黃珊珊形成「三腳督」之戰，最新民調顯示，陳時中支持度領先蔣萬安4%。



蔡英文表示，「雙北」自然是後疫情時代中非常重要的兩大直轄市，是日提出最強的「雙箭頭」，不僅是要爭取市民的支持，更重要的是希望藉由其來帶動整體台灣前進的動能。對於陳時中，蔡稱，陳部長已經2年多沒有好好休息，但隨著新階段來臨，部長還是不能休息，「因為防疫要指揮官，市政也需要指揮官」。

蔡英文又指，台北是台灣重要的政治經濟中心，帶領台北市政的指揮官，必須是冷靜沉著，執行力強，能夠凝聚社會共識，因應各項挑戰。而陳時中對抗疫情的應變力、協調力、領導力，眾人有目共睹，她所交付的幼托、長照2.0等政策，從老到幼，全面照顧，使命必達，執行力備受肯定。她相信，以陳在防疫、社會安全照顧網所表現出的能力，其必能扛起重任，為台北市民帶來好生活，讓台北向前行，台灣共好、台北更好。

根據東森新聞委託雨晴民調公司進行的最新民調顯示，陳時中在台北市長競選中獲最高支持度，達25.8%，其次為蔣萬安21.8%，黃珊珊18.8%，另有33.7%受訪者拒答。

然而，在市長看好度部分，則以蔣萬安最高，達26.3%，其次為陳時中23.7%，黃珊珊15.3%，拒答34.7%。