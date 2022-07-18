好人好事｜腦癱女大熱天時擺攤賣馬仔　網民心痛蜂擁掃貨直接全包

於台中任教、曾獲師鐸獎的高中教師蔡淇華，日前於社交平台發文表示，有位患有腦癱的女子在台中南屯、文心路口賣沙琪瑪，當時天快黑了，卻還很多沒賣掉，這陣子不是大太陽就是下大雨，情況令人擔憂，也號召朋友們若有路過，可以買一些回家，引起網友熱烈回響。



【圖輯】台灣好人好事！腦癱女大熱天時賣10蚊台幣沙琪瑪 網民蜂擁掃貨顯愛心（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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蔡淇華寫到，日前經過台中南屯、文心路口，看到這位腦癱的女子在賣沙琪瑪，買了一些，但天快黑了，還很多沒賣掉：「問她說可以拍照幫她推廣嗎？她說OK，問她以後還會在這裏擺攤嗎？她說會。」

蔡淇華經女子同意，拍下照片發文，只見女子坐在輪椅上，前方架起簡單摺疊桌，擺上一個個沙琪瑪，並在白板上簡單寫下「沙琪瑪1個10元（台幣）」；蔡淇華心疼表示：「這陣子不是大太陽，不然就是下大雨，看起來有點擔心。」呼籲朋友們如果有路過，可以幫忙買一些回家。

此篇文章引起網友大量回響，湧入上百則留言，1700多次分享，並紛紛在下方留言表示支持：「下次經過也要去買，雖然不愛吃，但可以分享給朋友」、「需要付出數倍心力才能達到基本生活門檻，而且不放棄的人，敬佩萬分，值得我們支持。」

該名女子的丈夫陳先生在文章下留言，說最近剛搬家到南屯區，擺攤位置會再找，並留下電話，表示可以外送。記者循著電話訪問到陳先生，他說在老師發文之後，陸續都有民眾來關心，生意有好一些。

平時在外賣了3個多小時，也不一定賣得出幾個，但在蔡老師發文後，陸續有民眾表示關心及支持，這兩天甚至有民眾直接全包，很感謝大家支持。目前與太太兩人一起賣沙琪瑪維生，目前主要以「文心、南屯路口」、「黎明、南屯路口」兩個點為主要販售點，周日休息。

陳先生也說，目前也有社福單位的社工持續幫助他們，但仍想靠自己雙手賺取一份收入，才會找到廠商購買沙琪瑪，與妻子二人在路口簡單擺攤，幸福踏實過日子。

也有接觸該個案的社工透過網友提醒，有想幫助他們的朋友，可以買沙琪瑪支持，但不要全買，也不要提供金錢接濟他們，因為兩夫妻較無理財觀念，容易亂花，他們目前生活狀況還可以，所以經過捧場即可。

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