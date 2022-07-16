台灣槍殺案｜兇嫌犯案前與一窩幼犬道別　鄰居稱他：孝順愛老婆

「牛樟芝之父」賴敏男開設的康建生技公司爆4死槍殺案，兇手李鴻淵逃亡21小時遭逮時，還向警方冷笑「我是報仇殺人」，作風相當冷血。沒想到，鄰居卻跳出來爆料，其實李嫌是一個孝子，而且很疼愛妻子，與犯案時模樣差很大。



李鴻淵為康建生技公司前員工，14日下午持槍行刑式轟頭，導致4人身亡，隨後逃亡21小時，最終在台中某間養生館天花板夾層內遭逮，而他第一時間還向警方冷笑嗆聲「我是報仇殺人」。

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李鴻淵態度冷血、囂張，但在鄰居眼裡卻有不同看法。根據《CTWANT》報導，鄰居透露，李鴻淵對妻子也十分疼愛，不時會接送上下班，對母親更是非常孝順，2個女兒則是已經結婚嫁人，兒子在外工作，生活非常單純。

鄰居進一步表示，李男個性為人和善，平日喜愛釣魚，還會將魚分送給附近住戶吃，對待家庭也相當好十分美滿，實在無法想像會是這麼兇殘的人。

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李鴻淵在犯案前，甚至與狗狗玩耍。鄰居指出，他自家黑狗最近產下一窩幼犬，住戶路過都會來逗弄，而李男在犯案當天上午神色如常，行為也相當鎮定，還與他家愛犬玩耍嬉，似乎是在做最後道別。

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