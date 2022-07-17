台妻婦科手術未癒就行房　下體竟掉出粉色物體　醫生：弄巧成拙

「手術後多久可以開機？」是除了傷口照護外，患者及另一半最迫切想知道答案的問題。一名30多歲人妻因子宮頸癌前病變，手術切除子宮頸，為讓傷口修復，本應依醫囑需「停戰」6～8周。豈料她返家休養2周後，某天被送往急症室，原因是術後情不自禁，與丈夫猛烈激戰，導致「腸子從下面掉出來」，讓醫師當場看傻。



收治個案的台灣婦產科名醫鄭丞傑近日在《醫師好辣》節目中分享「術後多久可以愛愛準則」，他說，假設是子宮頸保留，只切除子宮或肌瘤、卵巢瘤，皆不影響開機時間，只要傷口不痛即可；若是腹腔鏡手術也許1～2周就可恢復性生活；至於開腹手術也許要1個月，最長則是子宮頸被切掉，需縫合起來，至少要休養6～8周「這是一定的」。

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鄭丞傑接著分享一名30多歲人妻，子宮頸有癌前病變經手術切除，住院恢復良好。在醫師巡房離開前，她嬌羞開口問，「醫生，老公叫我替他問一個問題『什麼時候可以開機』？」鄭回答，出院後有照護說明書，上面寫明6～8周，她得到答案後即興奮返家。1周後女子回診檢查傷口，離開前又心急追問「有沒有可能更早開機？」

鄭丞傑回應，「當初你說子宮頸有癌前病變一併切掉後，就要稍微忍一下，用別的方法取代（性愛），請你再看一下術後出院說明書。」以為能就此打發她，沒想到再過1周接到醫院急症室通知，表示患者傷口沒有感染，「但腸子從下面出來」，急症室醫師進一步診治，驚見「掉一團東西出來」嚇壞了。

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人妻顏面盡失，尷尬地說「我老公說要試試看…」，腸子脫出體外，一旁的丈夫神情沮喪不斷道歉。鄭丞傑解釋，眼前最大的問題在於感染，由於陰道裡細菌多、又擔心肛門附近細菌攪局「（腸子）也推不回去了」，必須再開腹將腸子歸位。倆人因情慾流動弄巧成拙，這下必須忍更久，無奈笑稱「完全是欲速則不達」。

外科醫師鍾雲霓接受《東森新媒體ETtoday》採訪時解釋，子宮、陰道在腹膜外，「腹膜請把它想成裝腸子的大塑膠袋」，由於切除子宮頸時很接近腹膜，有時會有過針的壓力弱點處，太早性行為會衝撞縫合處導致傷口裂開，腸子就會從陰道縫合處掉出來。

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