瘋傳台女護士燈位遭恐怖痴漢湊近「用眼睛非禮全身」 媽媽也在場
撰文：聯合新聞網
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台灣1名女護士騎電單車在高雄途中停等紅燈，遇1名瓦斯送貨員騎車靠近，儘管女護士的母親隨後騎到這男子旁，但對方仍毫不顧慮眾目睽睽，死盯著她的身體上、下打量，似乎要透視她的胸、腿，讓她感到「超級恐怖」。警方通知女護理報案，將依違反性騷擾防治法查辦全案。
這名27歲女護士的遭遇，正好被前方轎車的行車記錄器錄下，影片貼上通訊群組「社會事新聞影音」，引起熱議。
行為誇張令網民嘩然 點擊放大瀏覽影片截圖▼▼▼
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高雄警方網蒐發覺，12日通知女護士可以報案，由警方查辦對方。
據了解，7月11日下午2點50分，女護士與母親分別騎電單車，一前一後在高雄市前鎮區瑞隆路與瑞西街口停等紅燈，女護士剛停車，這名男子騎電單車載瓦斯靠向她右側，一停車便死盯著女護士約40秒。女護士的母親在後見狀，騎到這男子旁邊，但這男子更伸頭朝向女護士，直盯女護士的胸、腿。
據女護士說，當天她和媽媽準備到高雄夢時代購物廣場，停紅燈遇到這名男子，以為對方好心要提醒她衣服哪裡沒用好，但見這男子咬著檳榔，一直朝她胸、腿看，「就像要往裡面看的感覺」，讓她覺得「超級恐怖」。她說，媽媽騎到旁邊瞪著那個人，可是對方還是一副無所謂的樣子。
這名男子向媒體稱，「以為遇到認識的人」。高雄市警前鎮分局表示，待女護士報案後，將依違反性騷擾防治法查辦瓦斯送貨員。
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