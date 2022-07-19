台「本土劇女神」連靜雯遭「大陸老公」騙3千萬　連本人都沒見過

台灣42歲「本土劇女神」連靜雯，近年經營副業有成，還有著斜槓女王的頭銜。她過去在不少劇中演活「壞女人」一角，現實中更是事業女強人，卻難逃壞男人魔掌。台北地院及桃園地院日前審理一宗詐騙案件，連靜雯竟也是受害者其一，連對方的面都沒見過，就遭詐騙3000萬元（新台幣，下同）、還被騙感情！而她的「虛擬男友」被逮後，真面目才被揭穿，都是洗黑錢集團及人頭帳戶（詐騙集團使用的他人帳戶）。



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根據《鏡週刊》報道，去（2021）年1月，連靜雯在網絡上認識一名帥氣男子「Bruce」，對方表示自己住在中國大陸，2人互加LINE聊天。

在對方每天噓寒問暖、頻誇讚她漂亮的甜言蜜語攻勢下，突破連靜雯心房，與對方互以「老公、老婆」稱呼，還談到2人未來。

雙方雖未見過面，但Bruce以結婚為前提，編造賺取結婚基金為由的幸福謊言，要她一起投資，還稱：「老公幫妳投資，一起成長，等疫情過了，我們就能見面了。」並介紹她買期貨及泰達幣。連靜雯也落入甜蜜陷阱，投資項目有飆股、外匯、泰達幣或比特幣等虛擬貨幣以及期貨。

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不過，這只是詐騙集團設下的圈套，不僅投資是場騙局，就連這名帥氣「老公」也是假的。連靜雯匯款數百萬元後，繼續加碼，共匯出數千萬元；直到最後匯出一筆39萬元款項後，對方便人間蒸發，她才驚覺被騙，緊急報警。

據了解，目前警方掌握到的線索，僅是位於台灣的洗黑錢集團；該集團的人頭帳戶大盤商、人頭帳戶與車手被捕，至於奪走鉅額的首腦集團無法破獲。

雖目前在台北及桃園等地逮到20多名被告，但全為人頭戶或車手，且多數為社會邊緣人，被收押也恐沒有錢可以賠償，至於主謀仍未落網，全案台北地院及桃園地院近日將開庭審理。

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