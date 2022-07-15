5元保健品2000元賣出　8旬老翁受騙反替嫌犯求情：他比兒子關心我

浙江省杭州市近日查獲一起非法銷售保健品的案件，該集團專門鎖定老人下手，先進貨人民幣5元的「保健品」，再以高價2000元販售。怎料老人得知受騙後，不僅沒有生氣，反而替騙徒求情「他比我兒子還關心我」。



根據《錢江晚報》報道，錢塘區公安分局偵破一起向老年人非法銷售保健品的案件，這群嫌犯為了讓保健品吃下去有立即可見的療效，添加了對人體有害的成分，讓不少老人深陷其中。

手機通訊簿竟把受害老伯備註為「僕人」 對方卻還替他求情（點圖了解更多）▼▼▼

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初步調查，該集團非法獲利近400萬元，受害者遍布全國，其中80歲以上老人佔了絕大多數。

不過，80多歲陳姓老伯面對民警詢問，仍替嫌犯求情：「他比我兒子還關心我，我已經把他當作『乾兒子』。」

殘酷的是，在這名嫌犯的手機通訊簿裡，一直把陳姓老伯備註為「僕人」，還配有編號，經常假意噓寒問暖、連哄帶騙，向老年人高價推銷所謂的「名貴滋補品」，騙取養老金。

全案依涉嫌妨害藥品管理罪、銷售有毒有害食品罪、幫助信息網絡犯罪活動罪等被移送起訴，案件正在辦理中。

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