炫富女酒駕撞死人遭起底：曾涉詐騙吸毒　從事特種行業花百萬整容

6月21日凌晨酒駕敞蓬跑車在台灣新北市淡水撞死道路工人的29歲林姓女子，晚間被檢察官向法院聲請羈押，她的黑歷史也不斷被起底掀出，包括多次詐騙、二次無照酒駕、吸毒，還曾自曝從事特種行業、花費百萬元新台幣整容。



林女除了在Facebook自稱北京服裝學院畢業，被爆料其實只有高中學歷，並常大秀火辣身材、名牌包、和男友到高檔酒店泡澡曬恩愛。還貼圖亮出兩大疊美金炫富，聲稱男女不拘「想賺錢來找我」，不花半毛錢即可月入千萬，被懷疑從事詐騙。

延伸閱讀：29歲女酒後駕BMW跑車撞死人惹公憤 月入千萬愛炫富：有錢能任性

+ 9

後來被掀出，曾於2017年誘騙他人投資股票挨告、2020年與人籌組詐騙集團假交友真詐財，去年5月與同夥涉嫌詐欺、洗錢被移送法辦。而且還有二次無照酒駕，分別被判5個月及3個月有期徒刑，均易科罰金花錢了事。她還三度改名，被懷疑可能為了改運，方便繼續行騙。

林女獨自租屋住在淡水紅樹林地區豪宅社區，昨天第三次酒駕，還撞死人的消息傳回社區，鄰居大感意外，形容她很活潑、很健談，幾乎甚麼話題都能聊，也很愛運動，常去健身房。

相關文章：不是炫富？土豪網紅稱信風水 出門戴2公斤金飾兼開「黃金戰車」

+ 12

鄰居還說，林女確實常炫耀身上的名牌衣物、包包、出入開進口跑車，還曾自曝從事特種行業，晚上都要喝酒，常酒醉摔得滿身擦傷、瘀青，且曾花費1百多萬元去整容，令人感到納悶，明明長得不錯，為何還需要花大錢整容？

6月21日下午林女被警方依照公共危險、過失致死罪嫌移送士林地檢署，她自稱「懷孕5周」但未提供任何證據，檢察官不予採信，訊後認為她屢犯不改、危害公共安全，且涉犯最輕本刑5年以上重罪，有逃亡可能，向法院聲請羈押。

延伸閱讀：

辣妹開跑車撞死人 三度酒駕涉重罪 深夜羈押獲准

有難各自飛！3人租車到工地行竊 落網互相推託

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】