林志穎車禍前15秒影片曝光　施救者：救人5秒後車頭即被猛火吞噬

台灣知名藝人林志穎今日（22日）上午駕駛Tesla Model X載著兒子行經桃園中正北路時，突然失控自撞機車分隔島。林志穎傷勢嚴重，手部、顏面皆骨折，由於現場剛好臨近工地，父子倆被現場工人以及路過的民眾拉出。驚險的是，工人指他們脫困後短短5秒，車頭隨即起火，被猛烈的火勢吞沒。



事故發生時，現場傳出巨響，現場工人赫見車禍後隨即與熱心的路人一同打開車門。工人表示，他們協助林志穎父子倆脫困時，車子內部不斷傳來「砰砰」的聲響，而二人成功被拉出後僅僅過了約5秒，該車便隨即起火，車頭瞬間被猛烈的火勢吞沒，若他們沒能及時脫困，後果不堪設想。

此外，救命恩人還在網上留言回應，該網民表示，當時他先把小孩抱出，再把司機拉出來，自己當下其實不知道傷者是林志穎，「我哪裡看的出來他是誰？把小孩先拉出來，然後車子已經開始起火，我趕快再把駕駛拉出來，等到救護車來，我才走的」。另一名參與救命的熱心路人也留言道，林志穎在他們工區外面自撞，被他們幾個工人和一個機車騎士救出來的，「希望他能平安康復」。

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最新曝光的閉路電視畫面顯示，林志穎駕駛Tesla緩緩在路口迴轉後便繼續向前行駛，詎料駛近撞擊點的前方路口時，突然開始向右偏離車道，然後猛然撞上指示桿，原因不明。值得一提的是，林志穎被指受到幸運之神照拂，因畫面顯示，車禍後10秒內，後方剛好有一輛救護車經過，令林志穎在被人拉出車外後，直接在救護車的協助下送至醫院。

據報林志穎當下顏面、手部骨折，鮮血布滿臉上；其子則是臉部擦傷，沒有大礙，只是受到驚嚇。目前，父子倆被送往林口長庚治療，林志穎雖傷勢嚴重惟無生命危險。而事故後，涉事Tesla經已面目全非，尤其車頭已不似形。