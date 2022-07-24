林志穎車禍翻版｜私家車撞安全島受困 現場多人上前嘗試搶救司機
撰文：TVBS新聞網
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宛如林志穎車禍翻版！一名27歲郭姓男子，今(24)日上午，開車行經台灣嘉義縣民雄鄉福興村，突然房車方向失控，撞上中央安全島上的號誌桿，由於撞擊力道太猛，整台車的車頭凹陷。
司機受困在車內，當時有不少目擊者聽到聲音，立刻上前去幫忙救出司機並撥打119協助送醫。初步了解，這名男子口吐鮮血陷入昏迷，送醫搶救後情況不樂觀，至於肇事原因將進一步釐清。
司機撞安全島受困，多人上前搶救情況不樂觀：
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目擊者說，第一時間上前去查看，當時司機意識不清楚，受困在車內，一群人想辦法將人脫困，但還是拉不出來，而且當時的安全氣囊也已經爆開來，後來直到消防隊員抵達後才破壞車體，把人搶救出來，但到院前已經沒有呼吸心跳。
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