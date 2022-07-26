陸禁輸入石斑魚後　台企推「石斑魚漢堡」每個200新台幣售愛台者

中國大陸今年6月以藥物殘留為由全面暫停台灣石斑魚輸入，據台農委會預測，下半年台灣石斑魚受大陸政策影響的銷售量約3600噸。為紓解產銷困境，崇越集團旗下的安永集團近日成立台灣首間「魚漢堡」專門店「樂魚Blue Fish」，推出「石斑魚漢堡」，售價高達200元（新台幣．下同，約52港元）一個。集團創辦人郭智輝表示，該漢堡是賣給喜歡台灣的人。



周一（25日），安永集團舉辦台灣健康好魚新品發表會，發表新品牌「樂魚 Blue Fish」，並推出石斑魚、虱目魚、旗魚、海鱸等6款台灣魚漢堡。其中，香柚和風石斑堡以台灣在地龍虎斑為食材，兼具龍膽石斑的彈牙肉質與老虎斑的細緻，並搭配柚子蘿蔔、青蔥柚子醬，帶來清爽的酸香滋味。而除於樂魚光復店試營運期間限量供應外，石斑堡也將同步在宜蘭安永心食館、台北大學三峽校區心湖會館「學長的店」出售。

另外，品牌還推出脆脆海鱸堡、夏威夷馬西魚堡、蜂蜜芥末虱目魚堡等不同魚類漢堡，其中脆脆海鱸堡選用安永鱸魚，經油炸後搭配酪梨醬、塔塔醬，單點190元（約49.8港元），套餐250元（約65.5港元）；蜂蜜芥末虱目魚堡使用醃製虱目魚菲力，搭配蜂蜜芥末醬、焦化洋蔥、芝麻葉與瑪莎拉香料，單點180元（約47港元），套餐240元（約63港元）。

+ 3

有民眾指，已有業者推出石斑魚漢堡，假如一個200元，恐影響坊間接受度。郭智輝表示，他們的石斑魚不是賣吃飽的，是要賣給愛護地球、喜歡台灣者，每周銷售量要視民眾熱情多寡，但他們盡量開拓市場以助台灣的漁民。

農委會主委陳吉仲則稱，目前已有逾百業者響應支持漁民，包括全聯、摩斯、安永集團等，且麥當勞也在商談石斑魚漢堡的合作，如此一來優質的石斑魚便能賣到境內外。他還透露，台灣石斑魚目前已延養超過3000公噸，外銷至東南亞的通路亦非常順暢，遠超原先估計的300公噸的數倍，期待透過安永等業者協助，能將危機化為轉機。

6月10日，大陸海關總署通知稱，自去年以來，大陸海關多次從台灣輸大陸石斑魚中檢出孔雀石綠、結晶紫禁用藥物，還檢出土黴素超標。為防範風險，保護消費者身體健康和生命安全，依據大陸相關法律法規和標準，決定自6月13日起暫停台灣石斑魚輸入大陸。各海關自當日暫停受理台灣石斑魚報關，並及時將上述情況通知轄區內相關企業。