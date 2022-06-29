陸禁台灣石斑｜高調稱可改為外銷日本　臨出口前被喊停：有些紛擾

大陸再禁台灣石斑魚輸入，南台灣各縣市緊急救市。屏東縣政府24日排定29日舉行石斑魚外銷日本記者會，詎料今天卻緊急取消。外傳記者會取消是因台灣、日本兩方都殺出程咬金，屏東縣長潘孟安上午受訪證實，「過程確實有些紛擾，但不重要。」他很有自信，屏東從檢疫、報關到space（艙位）都準備好了，只要價格、數量談妥，馬上可以接單，絕無問題。



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大陸6月10日宣布禁止台灣石斑輸入，引發全台關注。南部各縣市因是養殖重鎮，縣市首長備感壓力。屏東縣政府昨天搶先中央推出加工凍儲補助方案，高雄市政府也立馬推出銷售補助。潘孟安23日還在臉書發文表示，台日友好，力挺漁民！縣府團隊與漁民正全速努力讓石斑魚成功遠赴日本。

詎料原訂29日召開的外銷記者會，卻在前一天緊急喊卡。據了解，全案生變，是因為消息曝光後，台、日兩方都出現變局，「有人想搶禁魚後第一只輸日貨櫃，甚至連日方都出現多組代理」。消息人士透露，「情勢變化雖然不是為了卡潘，但最後結果相去不遠」，更讓人氣結的是，面對大陸禁令應打組織戰，以團隊力量拓展通路，但最後卻因內部問題橫生變數。

潘孟安受訪證實，過程確實有紛擾，但那些都不重要也不必再提。他強調，自己嫻熟國際貿易，「類似折衝在buyer拍板前都會發生，很正常」。

潘孟安強調，屏東從檢疫、報關甚至連艙位都準備好了，「屏東又不是只想做這一次生意，看的是通路打開後可長可遠的市場」，所以過程中的一切就平常心看得。他很有自信，只要價格、數量都談妥，馬上可以接單，沒有問題。

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